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Patrick Hediger
9. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

ESTI – BenQ ruft GV31 Mini-Projektor zurück

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) ruft BenQ den GV31 Mini-Projektor zurück. Der Akku kann überhitzen und dadurch ein Brandrisiko entstehen. Konsumenten können das Produkt an BenQ zurücksenden und erhalten einen Akkutausch oder ein Upgrade auf GV32.
GV31 Mini-Projektor von BenQ

GV31 Mini-Projektor

© BenQ

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Der Akku des GV31 Mini-Projektors kann überhitzen. Dadurch besteht Brandgefahr.

Welche Produkte sind betroffen?

GV31 Mini-Projektor

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Konsumentinnen und Konsumenten sollen die Nutzung des Produkts umgehend einstellen. Anschliessend können sie den Projektor zurücksenden mit der Wahl eines kostenlosen Akku-Service oder dem Upgrade auf GV32. Informationen zum konkreten Vorgehen sind auf der unten angegebenen Website zu finden.

Kontakt für Konsumentinnen und Konsumenten

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten BenQ kontaktieren:

Telefon: +41 22 567 53 31

URL: https://www.benq.eu/de-ch/support/repair-service/gv31-recall-notification.html

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