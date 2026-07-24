Marktforscher sehen Samsung auch 2026 bei den Foldables vorne

Samsung soll dabei Marktführer bleiben, doch der Marktanteil von 40 auf 32 Prozent fallen. Das liegt vor allem am erwarteten Markteintritt von Apple der gleich einen Anteil von 25 Prozent bringen soll. Dahinter fällt Huawei, die vor allem in der chinesischen Heimat stark bleiben, von 30 auf 24 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Motorola mit 8 statt 12 Prozent und Honor mit 3 statt 7 Prozent. Auch wenn alle anderen Hersteller Marktanteile verlieren, bedeutet das aber keine Krise für sie, da durch den stark wachsenden Gesamtmarkt wahrscheinlich trotzdem mehr Geräte in diesem Segment verkaufen können.

Doch noch ist der Start des iPhone Fold oder Ultra mit einigen Fragezeichen behaftet, sowohl was den Preis als auch die verfügbaren Stückzahlen betrifft. Selbst wenn das Gerät noch im September vorgestellt werden könnte, ist es möglich, dass der Verkaufsstart deutlich später beginnt.