Tempo-Schub fürs Heimnetz: In modernen Haushalten müssen meist viele WLAN-Geräte, etwa Smartphones, Drucker bis hin zu PCs, zeitgleich mit Internet versorgt werden.Pflicht ist dabei umso mehr, dass WLAN-Router, gerade wenn diese in mehrstöckigen Einfamilienhäusern oder grossen Wohnungen die Daten von A nach B schaufeln müssen, ohne Verzögerungen und ohne Funkloch arbeiten. Genau hier setzt Devolos brandneues Wi-Fi-7-Mesh-Set, das BE9300 im 3er-Pack mit drei leistungsstarken Tri-Band-Netzwerkknoten, an. Das Set will durch «ultimatives Multi-Gigabit» 8K-Streaming und Gaming ermöglichen. Der Reihe nach.

Neben den drei Netzwerkknoten im weissen Mesh-Tower-Design gibt’s noch drei passende Steckernetzteile sowie drei Netzwerkkabel – u. a. für den Anschluss an das Internet-Modem im Haus. Jeder der drei Mesh-Knoten hat zwar die gleichen Anschlüsse. Allerdings beschriftet der Hersteller denjenigen Adapter, der direkt an das Internetmodem angeschlossen wird, mit «Mesh-Controller». Schön fürs Auge: Dank der kompakten Bauform lassen sich die Einheiten dezent ins Wohnambiente einfügen.

Die Inbetriebnahme

Die Einrichtung dürfte mithilfe der devolo-Home-Network-App (kostenlos für iOS/Android) auch Einsteigern auf Anhieb gelingen. Schön: Alle drei Adapter sind ab Werk aufeinander «gepairt». Damit ist das Mesh-Set sofort startklar! In der Praxis heisst das: Der erste Knotenpunkt wird per Netzwerkkabel mit dem bestehenden Provider-Modem verbunden und dient fortan als Mesh-Router. Über den Assistenten der App werden dann noch die zwei verbleibenden Knoten schrittweise in anderen Stockwerken platziert. Fertig. Und falls doch etwas bei der Einrichtung nicht ganz so rund läuft, hat Devolo eine Schritt-für-Schritt-Anleitung als kleines Beiblatt noch parat. Top.

Funkseitig nutzt das Set die drei Frequenzbänder bei 2,4 Gigahertz, 5 Gigahertz und 6 Gigahertz. Die aufaddierte WLAN-Gesamtdatenrate liegt bei maximal 9300 Megabit pro Sekunde. Dank der integrierten Wi-Fi-7-Technologie profitieren kompatible Endgeräte im Haushalt von MLO (Multi-Link Operation), einer hohen 320-Megahertz-Kanalbreite und 4K-QAM-Modulation. Alle drei Features sorgen unterm Strich für eine hohe Abdeckung, pfeilschnelles Tempo ohne Ruckler oder Unterbrechung. Jeder einzelne Knotenpunkt bietet zudem einen 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Port sowie drei klassische Gigabit-LAN-Anschlüsse. Damit lassen sich folglich auch NAS-Server oder Gaming-PCs per Kabel anbinden. Daumen hoch.