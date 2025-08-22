Fotos gratis bearbeiten

Wie immer in den Sommerferien werden viele Menschen mit dem Smartphone oder einer Digitalkamera (siehe Kaufratgeber, Ausgabe 07/25, Seite 52) Dutzende oder gar Hunderte neue Fotos aufnehmen, die sie später ihren Verwandten oder auch den Kollegen im Büro zeigen wollen. Manche der Aufnahmen sind aber nicht so gut gelungen, weil etwa die Farben verwaschen sind oder der gewählte Ausschnitt nicht optimal war. Statt für diese Änderungen teure Profi-Software wie Photoshop oder Lightroom zu abonnieren, genügen für die meisten Bearbeitungen kostenlose Programme und teils sogar die in Windows enthaltenen Tools. Selbst ein KI-Chatbot wie ChatGPT kann eine Hilfe bei der Verbesserung der eigenen Aufnahmen sein. Im Folgenden stellen wir Ihnen die besten Gratis-Tools zum Bearbeiten von Fotos vor.

Microsoft Paint

Fangen wir mit einem Programm an, das Microsoft bei jeder Windows-Installation einrichtet: Paint ist eine Gratis-Software, die für einfachere Bearbeitungen bereits ausreicht. Sie finden diese via Windows-Startmenü. Die Version in Windows 11 enthält sogar einige praktische KI-Funktionen.

Paint ist zudem hilfreich, um ohne separates Tool das Dateiformat eines Bildes zu ändern. So speichern iPhones und auch manche Android-Smartphones Fotos im HEIC-Format (High Efficiency Image Coding). Dieses ist zwar modern und effizient, wird aber bislang nicht überall unterstützt. Firefox kann es zum Beispiel ohne zusätzliche Add-ons nicht darstellen. Paint öffnet die Bilder dagegen ohne Murren und konvertiert sie über das Speichern-unter-Menü in andere gängige Formate wie JPEG oder PNG, Bild 1.