ETH: Acht Professorinnen und Professoren ernannt  

Shawn Shuoshuo Chen

Dr. Shawn Shuoshuo Chen (*1992), zurzeit Forscher bei Advanced Micro Devices (AMD) in Santa Clara, USA, zum Tenure-Track-Assistenzprofessor für Informatik am Departement Informatik. Shawn Shuoshuo Chen, vor seiner Promotion technischer Leiter bei Google, forscht zu Computernetzwerken und untersucht, wie deren Topologie für moderne Anwendungen optimiert werden kann, mit Schwerpunkt auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Er hat bedeutende Beiträge im Bereich softwaredefinierter Netzwerke geleistet und an neuartigen optischen Netzwerken gearbeitet. Mit der Ernennung von Shawn Shuoshuo Chen stärkt das Departement seine Kapazitäten und Expertise in einem Bereich, der in Wissenschaft und Industrie von höchster Bedeutung ist. Es bestehen vielversprechende Kooperationsmöglichkeiten mit dem Department Informationstechnologie und Elektrotechnik.

Reinhard Heckel

Prof. Dr. Reinhard Heckel (*1986), zurzeit ausserordentlicher Professor an der Technischen Universität München, Deutschland, zum ordentlichen Professor für Maschinelles Lernen und Signalverarbeitung am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik. Reinhard Heckel forscht in den Bereichen maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz sowie Signal- und Informationsverarbeitung. Ein Ziel seiner Forschung besteht darin, schnellere und zuverlässigere bildgebende Verfahren für Medizin und Naturwissenschaften zu ermöglichen. Weitere Schwerpunkte liegen auf den Grundlagen des maschinellen Lernens und auf der Nutzung von DNA als digitaler Informationstechnologie. Mit der Berufung von Reinhard Heckel gewinnt die ETH Zürich einen international führenden Wissenschaftler, der das Departement in Forschung und Lehre nachhaltig stärken wird.

Inge Katrin Herrmann

Prof. Dr. Inge Katrin Herrmann (*1985), zurzeit Tenure-Track-Assistenzprofessorin an der Universität Zürich und am Universitätsspital Balgrist, zur ausserordentlichen Professorin für Medizinische Materialien und Technologie am Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Inge Katrin Herrmann ist eine ausgewiesene Expertin für die Entwicklung neuartiger Lösungen in der Präzisionsmedizin. In ihrer Forschung verbindet sie Werkstofftechnik, komplexe theoretische Ansätze und Simulationen und eröffnet damit einen direkten Weg zu anwendungsorientierten Lösungen in Diagnostik und Therapie. Mit ihrer Berufung stärkt das Departement die Verbindung von ingenieurwissenschaftlicher Grundlagenforschung und translationalen medizinischen Technologien. Zugleich eröffnen sich vielfältige Synergien mit anderen Fachbereichen der ETH Zürich sowie mit akademischen, klinischen und industriellen Partnern weltweit.

Maria Ibanez

Prof. Dr. Maria Ibanez (*1983), zurzeit ausserordentliche Professorin an der Northwestern University in Evanston, USA, zur ordentlichen Professorin für Technologie und Public Management am Departement Management, Technologie und Ökonomie. Maria Ibanez’ Forschung konzentriert sich auf empirische und verhaltensorientierte Fragen des Operations Management, insbesondere darauf, wie Entscheidungsspielräume, Terminplanung und technologische Werkzeuge die Qualität, Produktivität und Fairness von Arbeitsprozessen beeinflussen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem öffentlichen Sektor und dem Gesundheitswesen. Mit der Berufung von Maria Ibanez stärkt das Departement seine Expertise in evidenzbasierter öffentlicher Leistungserbringung, digitaler Transformation und dem verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz in öffentlichen Diensten und festigt zugleich die Verbindungen zwischen Wissenschaft und Praxis in der Schweiz und international.

Carmelo Sferrazza

Dr. Carmelo Sferrazza (*1993), zurzeit Senior Applied Scientist bei Amazon Frontiers AI and Robotics in San Francisco, USA, zum Tenure-Track-Assistenzprofessor für Robotik und Künstliche Intelligenz am Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Die Forschung von Carmelo Sferrazza konzentriert sich auf die Entwicklung humanoider Roboter. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Methoden der Künstlichen Intelligenz, die es Robotern ermöglichen, in menschlichen Umgebungen autonom zu agieren und den Menschen zu unterstützen. Neben seiner interdisziplinären Forschung, die die Bereiche Robotik, maschinelles Lernen, Bildverarbeitung und Regelungstechnik verbindet, verfügt Carmelo Sferrazza über umfangreiche Lehrerfahrung. Mit seiner Berufung stärkt das Departement den Bereich der Dynamischen Systeme und Regelungstechnik mit einem Schwerpunkt auf Robotik und «Embodied Intelligence».

Beförderungen

Valentina Boeva

Prof. Dr. Valentina Boeva (*1981), zurzeit Tenure-Track-Assistenzprofessorin an der ETH Zürich, zur ausserordentlichen Professorin für Computational Genomics am Departement Informatik. Valentina Boeva ist eine führende Forscherin an der Schnittstelle zwischen Bioinformatik, maschinellem Lernen und Krebsforschung. Ihre Arbeit veranschaulicht, wie datengestützte Methoden unser Verständnis von Krebs verändern können, und trägt dazu bei, eine frühzeitigere Diagnose, präzisere Behandlungen und bessere Behandlungsergebnisse für die Patienten zu ermöglichen. An der ETH Zürich hat Valentina Boeva ein mittlerweile international bekanntes Labor für computergestützte Biologie aufgebaut. Mit ihrer Berufung erhält sich das Departement eine vielversprechende Forscherin, die ideal positioniert ist, neue computergestützte Methoden zur Lösung zentraler biomedizinischer Probleme zu entwickeln.

Nicholas Bokulich

Prof. Dr. Nicholas Bokulich (*1986), zurzeit Tenure-Track-Assistenzprofessor an der ETH Zürich, zum ausserordentlichen Professor für Mikrobielle Systeme und Bioinformatik am Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie. Nicholas Bokulich ist ein international anerkannter Experte für Mikrobiome und Bioinformatik. Seine Forschung konzentriert sich auf computergestützte und experimentelle Ansätze zur Erforschung mikrobieller Ökosysteme an der Schnittstelle zwischen Lebensmitteln und menschlicher Gesundheit. Mit seiner Berufung erhält sich das Departement einen ausgezeichneten Forscher, der die ETH Zürich weiterhin bereichern wird.

Konrad Tiefenbacher

Prof. Dr. Konrad Tiefenbacher (*1980), zurzeit ausserordentlicher Professor an der ETH Zürich und an der Universität Basel, zum ordentlichen Professor für Synthese von Funktionellen Modulen am Departement Biosysteme. Es handelt sich um eine Doppelprofessur mit der Universität Basel. Konrad Tiefenbacher ist ein führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der supramolekularen Katalyse. Sein Forschungsprogramm konzentriert sich auf die Anwendung molekularer Erkennung und Einschliessung, um grundlegende Herausforderungen in der synthetischen organischen Chemie zu bewältigen. Für seine Arbeit erhielt Konrad Tiefenbacher einen ERC Starting Grant sowie mehrere Förderungen des Schweizerischen Nationalfonds. Er ist ein hervorragender Dozent und sehr engagiert in der akademischen Gemeinschaft. Mit seiner Beförderung stärkt die ETH Zürich den Bereich der supramolekularen Chemie und investiert gezielt in die weitere Zusammenarbeit mit der Universität Basel.

