Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Diesmal geht es um Phishing im Namen von Migros.

Die Betrugsmasche

Die Nachricht gibt sich als Angebot des «Migros Kundenservice» aus. Angeblich erhalten ausgewählte Kundinnen und Kunden nach der Teilnahme an einer kurzen Umfrage eine Migros-Lebensmittelbox im Wert von CHF 49.90 kostenlos. Ein Klick auf «Umfrage starten» führt auf eine gefälschte Migros-Webseite.

Dort werden mehrere Fragen zu Einkaufsgewohnheiten, Migros-Produkten, der Cumulus-Karte und der Migros-App gestellt. Nach Abschluss der Umfrage wird behauptet, die kostenlose Lebensmittelbox könne nun angefordert werden. Hinweise auf eine begrenzte Stückzahl und andere vermeintliche Interessenten sollen zusätzlichen Zeitdruck erzeugen und zu einer schnellen Bestellung verleiten.