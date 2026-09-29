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Patrick Hediger
29. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Alle Neuigkeiten von Minecraft LIVE

Am Samstag fand das neueste Minecraft LIVE statt, bei dem Mojang enthüllt hat, was als Nächstes im Minecraft-Universum auf uns zukommt.
© Xbox

Von der Enthüllung einer völlig neuen Dimension (der ersten seit über 14 Jahren!) über Details zu den kommenden Game Drops bis hin zu brandneuen IRL-Erlebnissen bei Minecraft World – es war laut Xbox eine unglaubliche Show.

Minecraft Dungeons II – Erscheint am 29. September!

Ein brandneues Abenteuer steht vor der Tür. Vor dem Start am 29. September erhielten Spieler*innen einen exklusiven Einblick in Minecraft Dungeons II. Die Fortsetzung erweitert die vernetzte Welt und bietet den Spieler*innen umfangreichere Charakteranpassungsmöglichkeiten, leicht zugängliche Kämpfe und kooperative Multiplayer-Abenteuer. In Minecraft Dungeons II können die Spieler*innen zum ersten Mal den Sift erkunden, die neue Dimension von Minecraft.

Eine neue Dimension kommt zu Java & Bedrock

Der Sift ist die erste neue Dimension in Minecraft seit über 14 Jahren und hält neue Gefahren, Entdeckungen und Geheimnisse bereit. Spieler*innen können den Sift auch in der Minecraft Java- und Bedrock-Edition besuchen, die nächstes Jahr erscheint. Der Sift reiht sich neben der Oberwelt, dem Nether und dem End als vierte Dimension von Minecraft ein.

Das weltweit erste Minecraft-Hotel und die erste Minecraft-Achterbahn

Bei Minecraft LIVE gab es einen ersten Einblick in Escape the Nether, eine aufregende Indoor-/Outdoor-Achterbahn, und das Minecraft World Hotel, in dem das Abenteuer auch nach dem Verlassen des Parks weitergeht. Minecraft World wird 2027 im Chessington World of Adventures Resort in London eröffnet.

Eine neue Initiative für eine Creator-Plattform

Jens Bergenström, Chief Creative Officer bei Mojang Studios, kündigte eine neue Initiative an, die darauf abzielt, durch eine sich weiterentwickelnde Creator-Plattform ein reichhaltigeres, zugänglicheres und vielfältigeres Minecraft-Erlebnis zu schaffen. Mit dem Ziel, neue Generationen von Minecraft-Creatorn zu inspirieren und zu fördern, gab Mojang einen kleinen Einblick in ihre Vision und erklärte, wie die Spieler*innen die Zukunft mitgestalten werden.

Neue Spiel-Updates, Community-Herausforderungen und Features

Der neueste Game Drop von Minecraft und ein weiterer (etwas kälterer) sind bereits in Vorbereitung:

  • Nächster Game Drop – Die gefrorenen Höhlen: Spürt ihr schon diese Kühle in der Luft? Bei Minecraft LIVE wurde ausserdem ein neues Biom angekündigt – die Eishöhlen. Diese brandneue, seltene unterirdische Erweiterung findet ihr tief unter den Landschaften kalter Biome, die von leuchtenden Eiskristallen und eisigen Gefahren geprägt sind – darunter auch eine neue Variante des gefrorenen Zombies!
  • Wilderness Bound-Community-Challenge: Nach der Veröffentlichung von Wilderness Bound startet Minecraft eine neue Community-Challenge, die von kuscheligen Kissen und Strohbetten inspiriert ist. Begib Dich auf eine Expedition in den lichtdurchfluteten Wald und lass deiner Kreativität mit den Funktionen im Spiel freien Lauf, um exklusive Character Creator-Gegenstände und Java-Skins zu verdienen.
  • Soundeffekt-Pakete – kommen noch in diesem Jahr: Diese bieten Spieler*innen leistungsstarke neue Möglichkeiten, ihr Spielerlebnis individuell anzupassen und ihre Kreationen zum Leben zu erwecken – mit noch mehr Möglichkeiten, Dinge zu gestalten, zu erschaffen und sich selbst auszudrücken. Die Soundeffekt-Pakete kommen noch in diesem Jahr auf den Minecraft-Marktplatz.

Und ausserdem…

Minecraft erscheint am 27. Oktober für Nintendo Switch 2.
Minecraft: Education Edition feiert seinen 10. Geburtstag!

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