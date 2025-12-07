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Online Redaktion
7. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.

Drittes Quartal

Falt-Smartphones mit Rekordabsatz

Im dritten Quartal erzielten Folables auf dem weltweiten Markt einen Rekordabsatz. Davon profitierte vor allem Samsung.
© (Quelle: Motorola)

Nach einer eher verhaltenen Entwicklung brachte das dritte Quartal dem weltweiten Absatz von Smartphones mit faltbarem Display wieder einen Rekordabsatz: Laut den Marktforschern von Counterpoint Research legten die Verkäufe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent zu und machten 2,5 Prozent der gesamten Smartphone-Verkäufe aus. Auch im Gesamtjahr rechnen sie mit einem gesunden Wachstum des Segments.

Grosse Geräte und hier vor allem das Samsung Galaxy Z Fold7 waren dabei erfolgreicher als die Kompaktmodelle, bei denen aber das Galaxy Z Flip7 und das Motorola Razr 60 gut liefen.

Mit einer Steigerung der Verkäufe um 32 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum schraubte Samsung seinen Marktanteil auf 64 Prozent hoch. Damit lagen die Koreaner weit vor Huawei mit 15 Prozent und Motorola mit 7 Prozent. Honor auf dem vierten Platz büsste dagegen 31 Prozent bei den Verkäufen ein.

Liz Lee, Associate Director bei Counterpoint gab auch eine Einschätzung zum neuen Doppelfalter Galaxy Z Trifold, der diese Woche präsentiert wurde: "Es wird sich in sehr begrenzten Stückzahlen verkaufen, aber Stückzahlen sind auch nicht das Ziel. Samsung positiioniert sich damit eher als Technologieführer, vor allem angesichts der anspruchsvollen Entwicklungen, die 2026 mit Apples Start bei den Foldables erwartet werden."

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