Frist für Widerspruch gegen Meta läuft ab

Meta will seine KI-Modelle, wie den Chatbot Meta AI in WhatsApp oder das Sprachmodell Llama, das über Microsofts Azure AI verfügbar ist, mit umfangreichen Daten trainieren, um deren Leistung zu verbessern.

Meta nutzt öffentlich zugängliche Informationen von Facebook- und Instagram-Profilen, darunter Posts, Fotos, Videos, Kommentare und Likes. Dies betrifft Inhalte, die nicht durch Privatsphäre-Einstellungen geschützt sind. Laut Meta werden nur Daten von Volljährigen verwendet.

Ist das rechtlich zulässig?

Die Datenschutzorganisation Noyb sieht einen Verstoss gegen EU-Recht, da Meta keine explizite Zustimmung der Nutzer einholt, sondern nur ein Widerspruchsrecht gewährt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen scheiterte mit einem Eilantrag beim Oberlandesgericht Köln, das keinen Verstoss gegen EU-Recht feststellte, gestützt auf die Einschätzung der irischen Datenschutzbehörde.

Unklar ist, wie Meta die Daten genau verwendet und ob persönliche Daten in der KI geschützt werden können. Besonders problematisch: Modelle wie Llama sind Open Source, was ein nachträgliches Entfernen oder Aktualisieren von Daten erschwert, so Noyb.

Kann ich später widersprechen?

Meta erlaubt Widersprüche auch nach der Frist, doch bereits in die KI eingeflossene Daten können nicht mehr entfernt werden. Laut Noyb verstösst dies gegen das EU-Recht auf Vergessenwerden, da eine nachträgliche Löschung technisch kaum möglich ist.

Meta stellt ein Widerspruchsformular für Facebook und Instagram bereit, das keine Begründung erfordert. In den Apps ist es im „Privacy Center“ (Instagram) oder unter „Datenschutzrichtlinien“ (Facebook) zu finden. Nutzt man für beide Plattformen dieselbe E-Mail-Adresse, reicht ein Formular aus.Es soll nicht ganz so einfach sein, dieses Formular zu finden.

Eine ausführliche Anleitung zum Widerspruch ist hier zu finden

https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/digitale-welt/meta-ai-bei-facebook-instagram-und-whatsapp-so-widersprechen-sie-95646