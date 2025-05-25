Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
25. Mai 2025
Lesedauer 3 Min.

Instagram und Facebook

Frist für Widerspruch gegen Meta läuft ab

Wer verhindern will, dass Meta seine persönlichen Daten für KI nutzt, muss aktiv widersprechen. Die Frist endet am Montag. Wir zeigen, wie es geht.
© (Quelle: rafapress/Shutterstock)

Wofür braucht Meta die Daten?

Meta will seine KI-Modelle, wie den Chatbot Meta AI in WhatsApp oder das Sprachmodell Llama, das über Microsofts Azure AI verfügbar ist, mit umfangreichen Daten trainieren, um deren Leistung zu verbessern.

Welche Daten will Meta verwenden?

Meta nutzt öffentlich zugängliche Informationen von Facebook- und Instagram-Profilen, darunter Posts, Fotos, Videos, Kommentare und Likes. Dies betrifft Inhalte, die nicht durch Privatsphäre-Einstellungen geschützt sind. Laut Meta werden nur Daten von Volljährigen verwendet.

Ist das rechtlich zulässig?

Die Datenschutzorganisation Noyb sieht einen Verstoss gegen EU-Recht, da Meta keine explizite Zustimmung der Nutzer einholt, sondern nur ein Widerspruchsrecht gewährt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen scheiterte mit einem Eilantrag beim Oberlandesgericht Köln, das keinen Verstoss gegen EU-Recht feststellte, gestützt auf die Einschätzung der irischen Datenschutzbehörde.

Warum ist die Datennutzung umstritten?

Unklar ist, wie Meta die Daten genau verwendet und ob persönliche Daten in der KI geschützt werden können. Besonders problematisch: Modelle wie Llama sind Open Source, was ein nachträgliches Entfernen oder Aktualisieren von Daten erschwert, so Noyb.

Kann ich später widersprechen?

Meta erlaubt Widersprüche auch nach der Frist, doch bereits in die KI eingeflossene Daten können nicht mehr entfernt werden. Laut Noyb verstösst dies gegen das EU-Recht auf Vergessenwerden, da eine nachträgliche Löschung technisch kaum möglich ist.

Wie widerspreche ich der Datennutzung?

Meta stellt ein Widerspruchsformular für Facebook und Instagram bereit, das keine Begründung erfordert. In den Apps ist es im „Privacy Center“ (Instagram) oder unter „Datenschutzrichtlinien“ (Facebook) zu finden. Nutzt man für beide Plattformen dieselbe E-Mail-Adresse, reicht ein Formular aus.Es soll nicht ganz so einfach sein, dieses Formular zu finden.

Eine ausführliche Anleitung zum Widerspruch ist hier zu finden

https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/digitale-welt/meta-ai-bei-facebook-instagram-und-whatsapp-so-widersprechen-sie-95646

Inhalt

Kommentare

Datenschutz WhatsApp Instagram Künstliche Intelligenz Facebook Internet & Sicherheit Smartphone & Apps KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare