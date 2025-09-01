Fritz! zeigt Kabelrouter, Wi-Fi 7 und Smart Home

Die FRITZ!Box 6690 Pro gilt als wichtigste Neuheit der IFA-Präsentation. Sie kombiniert ein integriertes DOCSIS-Modem mit Tri-Band-Wi-Fi 7 und bringt damit erstmals den neuen WLAN-Standard in den Kabelmarkt. Neben hohen Datenraten bis 12 GBit/s integriert das Gerät Telefoniefunktionen sowie Smart-Home-Unterstützung über Zigbee und DECT ULE. Für Kabelkunden soll es eine Komplettlösung darstellen, die Router, Telefonanlage und Smart-Home-Zentrale vereint.

Glasfaser, DSL und Mobilfunk

Für DSL-Kunden gibt es die FRITZ!Box 7630 mit Wi-Fi 7 und Multi-Link-Operation, während die FRITZ!Box 4630 für den Betrieb hinter Glasfasermodems gedacht ist. Beide Modelle wurden bereits auf der Anga Com vorgestellt, werden nun aber in den Markt eingeführt. Ergänzend bleibt die Glasfaserlinie mit den bekannten Modellen 5690 XGS, 5690 Pro und der noch ausstehenden 5690 bestehen. Neu hinzu kommt die FRITZ!Box 6825 4G für den mobilen Einsatz. Das kleine LTE-Modell unterstützt Wi-Fi 6, erreicht bis zu 300 Mbit/s und eignet sich durch USB-C-Stromversorgung und internationale Netztauglichkeit für Reisen und flexible Einsatzszenarien.

Im Bereich WLAN-Erweiterung ergänzt Fritz! sein Sortiment. Die Repeater 1700 und 2700, beide mit Wi-Fi 7, waren bereits im Februar auf dem MWC angekündigt worden. Zur IFA erscheinen sie in finaler Form zusammen mit den passenden Mesh-Sets 1700 und 2700, die eine stabilere Netzabdeckung über mehrere Räume und Etagen ermöglichen. Neu hinzu kommt der Repeater 1610 Outdoor. Er ist wettergeschützt (IP54) und wird per Power-over-Ethernet betrieben, sodass er sich für Terrassen, Balkone oder Gärten eignet. Damit ergänzt Fritz! erstmals ein Produkt, das speziell für den Ausseneinsatz konzipiert ist.

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