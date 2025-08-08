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Sascha Zäch
8. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.

Lieferverzögerung bei Galaxus

Galaxus kämpft mit Lieferengpässen

Wer bei Galaxus bestellt, braucht momentan Geduld. Seit Juli wird der Onlinehändler mit Bestellungen überflutet. Dies führt zu längeren Lieferzeiten.

Erstellt mit ChatGPT

© (Quelle: PCtipp)

Wie vermutlich viele unserer Leserinnen und Leser bestelle auch ich regelmässig bei Galaxus. Bei der letzten Bestellung fiel mir auf: Es wird keine exakte Lieferzeit nach dem Versand angegeben. Lapidar heisst es in der Versandmail: «Das Paket kommt in 1 bis 3 Tagen an, eine Verfolgung ist nicht möglich». Deshalb habe ich auf der Galaxus-Website geschaut, welche Lieferzeiten momentan bei verfügbaren Produkten angegeben werden. Überall wird keine Auslieferung mehr für den nächsten Tag versprochen. Früher galt: Bestellt man bis zum Abend, hat man das Paket am nächsten Tag im Briefkasten.

Ich wollte vom Kundendienst genauer wissen, was los ist. Die Antwort: «Danke schön, dass du gewartet hast und entschuldige bitte für die verzögerten Lieferungen. Ja, du hast recht, die Frist ist nun etwas länger als eigentlich. Dies hat mit dem erhöhten Bestellvolumen zu tun. Im Juli sowie auch jetzt im August wurden viel mehr Bestellungen getätigt als letztes Jahr in der Black Friday Season. Daher kommt es zu diesen verlängerten Lieferfristen. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür :).»

Das heisst: Galaxus kämpft bereits seit über einem Monat mit einem riesigen Bestellvolumen und kann die Lieferung am nächsten Tag nicht mehr garantieren. Wie lange das noch so gehen wird, steht in den Sternen, denn jetzt kommen die heissen Herbstmonate. Auch die Blitzlieferung am selben Tag wird es nicht mehr lange geben: Sie wird laut Galaxus Ende September eingestellt.

Wie sind Eure Erfahrungen momentan mit Galaxus? Gerne könnt Ihr in unserem Forum diskutieren.

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Onlinehandel Digitec/Galaxus
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