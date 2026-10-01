Galaxy SmartTag3 von Samsung vorgestellt

Seine abgerundete Form wird durch einen mit Aluminium verzierten Knopf ergänzt, der für ein edles, robustes Gefühl sorgt, während neues offizielles Zubehör wie eine Silikonhülle mit Schlüsselring und eine Loop-Hülle zusätzliche Flexibilität bieten.

Weiter sehen, schneller finden

Wenn etwas verloren geht, macht es einen grossen Unterschied zu wissen, wo man mit der Suche beginnen soll. Der Galaxy SmartTag3 erweitert die Reichweite des Compass View erheblich und hilft Nutzer:innen so, einen verlorenen Gegenstand bereits aus grösserer Entfernung zu lokalisieren.

Dank Bluetooth 6.0 Channel Sounding kann Compass View Entfernungs- und Richtungsangaben von bis zu 60 Metern liefern – etwa dreimal weiter als bei der Vorgängergeneration. Wenn sich Nutzer nähern, sorgt Ultrabreitband (UWB) für noch grössere Präzision und schafft so ein nahtloseres Sucherlebnis vom Fern- bis zum Nahbereich. Geht beispielsweise ein Schlüsselbund irgendwo in einem grossen Park verloren, kann Compass View Nutzern helfen, den Standort bereits aus grösserer Entfernung einzugrenzen und sie präziser zu leiten, je näher sie kommen.

Bewegt sich der Galaxy SmartTag3 ausserhalb der direkten Reichweite, hilft das Galaxy Find Network dabei, die Suche fortzusetzen. Mehr als 900 Millionen teilnehmende Galaxy-Geräte weltweit können als Ortungsknoten fungieren und dabei helfen, den Galaxy SmartTag3 zu erfassen und seinen Standort auch ausserhalb der Reichweite des eigenen Smartphones zu aktualisieren. Dank schnellerer Updates im Galaxy Find Network werden neue Standortinformationen bereits kurz nach dem Verlust angezeigt. So bleibt die Unsicherheit gering, wenn Gepäck oder andere mit einem Tag versehene Gegenstände unerwartet abhandenkommen.

Proaktiv auf dem Laufenden bleiben

Der Galaxy SmartTag3 geht über das reine Auffinden hinaus und hilft Nutzern, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne aktiv suchen zu müssen. Die neue Funktion Standortbenachrichtigung erweitert das Netzwerk um eine proaktive Ebene: Nutzer können einen Bereich festlegen und erhalten eine Benachrichtigung, wenn sich ein mit einem Tag versehenes Objekt in diesen Bereich hinein- oder aus ihm herausbewegt. Mithilfe der Standortdaten aus dem Galaxy Find Network kann die Funktion Nutzer benachrichtigen, wenn ein Haustier den Garten verlässt oder ein Fahrrad nicht mehr an seinem üblichen Abstellplatz steht.

Ergänzend zeigt der Standortverlauf, wo sich der SmartTag aufgehalten hat, und die Bewegungserkennungsbenachrichtigung informiert, sobald eine Bewegung erkannt wird. So muss der Standort nicht mehr ständig überprüft werden – der Galaxy SmartTag3 liefert die Informationen, sobald sie relevant werden.

Der Galaxy SmartTag3 verfügt über die Schutzklasse IP67 gegen Wasser und Staub sowie über wichtige Galaxy-SmartTag-Funktionen, darunter:

Den NFC-gestützten Verlustmodus, der registrierte Kontaktdaten oder eine kurze Nachricht anzeigt, wenn ein verlorener Tag mit einem kompatiblen Mobilgerät gescannt wird.

SmartThings-IoT-Steuerung, mit der Nutzer über die SmartTag-Taste voreingestellte Routinen für kompatible, vernetzte Geräte auslösen können.

Left Behind Alert, der Nutzer benachrichtigt, wenn ihr Mobilgerät die Verbindung zu einem mit einem Tag versehenen Gegenstand verliert.

Datenschutz und Sicherheit stehen beim Galaxy SmartTag weiterhin im Mittelpunkt. Standortdaten werden verschlüsselt, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Samsung Galaxy SmartTag3 wird ab dem 7. Oktober 2026 zunächst in Korea erhältlich sein, gefolgt von den USA; weitere Märkte werden im Jahr 2027 folgen.

Er wird in den Farben Weiss und Schwarz ab einem Preis von CHF 34.90 (UVP) für die Einzelverpackung bzw. CHF 119 (UVP) für das Viererpack erhältlich sein. Der Silicon Case mit Schlüsselring ist in fünf Farben erhältlich und wird sowohl einzeln als auch im Viererpack angeboten. Der Loop Case ist in Weiss und Schwarz verfügbar, ebenfalls einzeln oder im Viererpack. Ergänzend kommen der Protective Case for Bike zur einfachen Montage des SmartTag3 am Velo sowie der Pet Collar Case zur sicheren Befestigung am Haustierhalsband dazu.Als erstes Modell der Galaxy SmartTag-Reihe bietet der Galaxy SmartTag3 zudem plattformübergreifende Kompatibilität für Galaxy- und iOS-Geräte, wodurch Familien und Gruppen leichter auf die wichtigsten Such- und Freigabefunktionen zugreifen können. Über SmartThings Find können Nutzer:innen den Standort eines Tags überprüfen und teilen sowie die Funktion Search Nearby auf allen unterstützten Geräten nutzen.5 Der Galaxy SmartTag3 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 550 Tagen bei normaler Nutzung und bis zu 790 Tagen im Energiesparmodus.