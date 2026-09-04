Fritz! feiert 40 Jahre auf der IFA 2026 mit Produkte-Highlights

Auf der IFA 2026 zeigt FRITZ! anlässlich des 40-jährigen Firmenjubiläums zahlreiche Neuheiten und leitet einen umfassenden Generationenwechsel bei seinen Netzwerklösungen ein. Das Unternehmen präsentiert moderne Hardware für Glasfaser, DSL, Kabel und Mobilfunk, baut seine Lösungen für WLAN Mesh sowie Smart Home weiter aus und führt ein neues Schema für die Modellbezeichnungen ein.

Neue FRITZ!Box-Generation und Namensgebung

Mit der Weltpremiere der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 stellt FRITZ! erstmals das neue Designkonzept für kommende Router-Generationen vor. Das überarbeitete Gehäuse setzt auf eine verdeckte Kabelführung mit Anschlüssen auf der Unterseite, eine minimalistische Bedienung mit nur einer Taste und LED sowie ein lüfterloses, passives Kühlsystem mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von lediglich 12 Watt. Als Multi-Breitband-Router deckt das Gerät sowohl Glasfaseranschlüsse über GPON mit bis zu 2,5 GBit/s und AON mit bis zu 1 GBit/s als auch klassisches DSL inklusive Supervectoring 35b ab. Es bietet schnelles Triband-Wi-Fi 7 mit MLO und Gesamtgeschwindigkeiten von bis zu 12,2 GBit/s, die sich auf 5.760 MBit/s über 6 GHz, 5.760 MBit/s über 5 GHz und 688 MBit/s über 2,4 GHz verteilen. Anschlusstechnisch stehen ein 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Port, ein dedizierter 2,5-GBit/s-LAN-Port sowie zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse bereit, ergänzt durch integriertes DECT ULE und Zigbee für die Smart-Home-Steuerung. Ergänzend führt der Hersteller ein neues Benennungsschema ein, bei dem zuerst die Anschlussart genannt wird, gefolgt von einer Zahlenkombination für die verwendete WLAN-Generation und die jeweilige Baureihe.