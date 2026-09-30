Was 70 GenAI-Projekte lehren

Der GenAI Zürich Award 2026 hat in diesem Jahr fast 70 Einreichungen aus der Schweiz und Europa erhalten, von Fünf-Personen-Startups bis zu Grossunternehmen. Die Bandbreite reichte quer durch das Gesundheitswesen, Versicherungen, Landwirtschaft, Industrie und Bildung. 15 unabhängige Branchenexperten aus den Bereichen KI, Cloud-Infrastruktur, Venture Capital und Unternehmenstechnologie haben jedes einzelne Projekt bewertet, die Gewinner wurden Anfang April in Zürich gekürt. Bewertet wurden die Einreichungen in drei Kategorien, Rising Innovators, Impact Achievers und Enterprise Transformers.

Das eigentlich Interessante an diesem Jahrgang kam aber erst danach. Die Jury hat den kompletten Datensatz, jede Einreichung, jede Expertenbewertung und jedes Stück Jury-Feedback im Anschluss noch einmal systematisch ausgewertet. Das Werkzeug dafür war das agentische KI-Tool Kiro von AWS, gesteuert über eigens definierte Strands Agent SOPs. Herausgekommen sind zwei praktische Leitfäden, einer für Business-Entscheider, einer für Ingenieure und Architekten. Sie zeigen, was die stärksten der fast 70 Projekte tatsächlich richtig gemacht haben.

Analyse als eigenes Experiment

Die Auswertung selbst ist dabei fast so aufschlussreich wie ihr Ergebnis. Als Orchestrierungsumgebung diente Kiro CLI. Darauf aufbauend definierten eigens geschriebene Strands Agent SOPs, Standard Operating Procedures aus dem Open-Source-Projekt Strands Agents, den kompletten Ablauf: das Einlesen der Einreichungen und Expertenbewertungen, den Abgleich mit dem Feedback der Jury, das Erkennen wiederkehrender Muster und schliesslich das Verfassen der fertigen Texte. Als Sprachmodell kam Claude Opus 4.6 von Anthropic zum Einsatz.

Der Prozess folgte denselben Prinzipien, die sich auch in den stärksten der bewerteten Projekte zeigten. Jede SOP übernahm nur eine einzige Aufgabe, Dateneinlese, Mustererkennung oder Guide-Erstellung liefen als getrennte Schritte statt als ein einziger, alles versuchender Prompt. Jury-Mitglieder prüften und kommentierten jede Zwischenversion, ihr Feedback floss direkt in die nächste Iteration ein. Der Business-Guide entstand zuerst und diente anschliessend als Referenz für den Technical Guide, damit beide Dokumente dieselbe Begrifflichkeit und dieselben Beispiele nutzen. Am Ende standen zwei Leitfäden mit zusammen über 7000 Wörtern Analyse, basierend auf bewerteten Einreichungsdaten und erzeugt über einen Workflow, den jedes Team für eigene Auswertungsprojekte nachbauen könnte. Die SOPs selbst durchliefen dabei mehrere Runden. Frühe Versionen lieferten Text, der zu berichtsartig war zu lang, oder versehentlich identifizierende Details preisgab. Jede Expertenrunde deckte neue Schwachstellen auf, aus denen wiederum neue Vorgaben wurden, bis die Ergebnisse mit jeder Iteration klarer und knapper wurden.

Der Nachweis

Der grösste Stolperstein war laut Jury nicht technischer Natur, sondern ein Nachweisproblem. Über 75 Prozent der eingereichten Projekte konnten ihren Business-Impact nicht belegen. Die Technologie funktionierte, nur die Messinfrastruktur dazu fehlte. Gutachter bemängelten immer wieder Behauptungen ohne Methodik und Wirkungszahlen, die sich als Projektion statt als Messung entpuppten. Selbst technisch beeindruckende Projekte taten sich schwer, weitere Investitionen zu sichern, wenn sie ihren Wert nicht in Geschäftszahlen ausdrücken konnten.

Wie sich diese Lücke schliessen lässt, belegen zwei Projekte aus dem Datensatz. Ein Digital-Marketing-Unternehmen konzentrierte sich ausschliesslich auf bessere Akquise-E-Mails für Vertriebsteams, und belegte innerhalb von drei Monaten einen Umsatzanstieg von 25 Prozent bei dreimal günstigerem Betrieb. Ein Healthcare-Startup ging denselben Weg bei der klinischen Dokumentation. Es fokussierte sich auf die administrative Last, die Ärzten am meisten zu schaffen macht. Nach 16 Monaten hatte es 45 zahlende Kunden im Gesundheitswesen, über 300 aktive Nutzer und einen konkreten Spitaleinsatz.

Vier Fragen vor dem Start

Laut einer Anthropic-Analyse von 100'000 realen Konversationen mit Claude beschleunigt generative KI einzelne Aufgaben um durchschnittlich 80 Prozent. Hochgerechnet auf die Gesamtwirtschaft entspricht das einer Verdopplung des jährlichen Produktivitätswachstums. Organisationen, die früh tief einsteigen, bauen damit einen Vorsprung auf, den Nachzügler kaum noch aufholen können.



Ein Grosskonzern aus der Konsumgüterbranche zeigt, wie sich das auch im grossen Massstab umsetzen lässt. Er rollte seinen KI-Assistenten in über hundert Märkten aus und verfolgte die Nutzung so konsequent, dass er am Ende über 90 Prozent Adoptionsrate und konkret gemessene Zeitersparnis pro Mitarbeiter und Woche vorweisen konnte. Der Unterschied zu den vielen Projekten ohne Nachweis lag nicht in der Technologie, sondern in der Entscheidung, Messung von Anfang an mitzudenken. Die Jury leitet daraus eine klare Regel ab: Wer ernsthaft in generative KI investiert, sollte vier Fragen beantworten können, bevor überhaupt eine Zeile Code geschrieben wird. Wird das System tatsächlich genutzt? Wie viel Zeit spart es? Sind die Ergebnisse gut genug, um ihnen zu vertrauen? Und was kostet eine Arbeitseinheit im Vergleich zur bisherigen Lösung? Wer sein System von Beginn an so aufbaut, dass sich Nutzung, Effizienz, Qualität und Kosten automatisch erfassen lassen, hat die Zahlen zur Hand, sobald die Frage nach dem Wert der Investition gestellt wird.