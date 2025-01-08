Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
8. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

KI-Unterstützung

GitHub Copilot Free: KI-Coding-Assistent kostenlos

GitHub bietet jetzt mit Copilot Free eine kostenlose Version seines KI-basierten Coding-Assistenten an, die es Entwicklern ermöglicht, von intelligenten Code-Vorschlägen zu profitieren.
© (Quelle: EMGenie)

Die Unterstützung von Entwicklern hat sich als State of the art etabliert. GitHub hat mit GitHub Copilot einen solchen KI-basierenden Coding-Assistenten entwickelt, der nun in einer kostenlosen Version verfügbar ist. Copilot Free bietet Entwicklern die Möglichkeit, Code-Vorschläge in verschiedenen integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) zu nutzen, ohne dafür ein kostenpflichtiges Abonnement abschliessen zu müssen.

Die Nutzung von Copilot Free beschränkt sich jedoch auf eine gewisse Anzahl von Funktionen, die den Nutzern eine erste Erfahrung mit den Fähigkeiten des Systems bieten. Zu den Hauptfunktionen gehören die Codevervollständigung in gängigen IDEs wie Visual Studio Code, JetBrains, Vim/Neovim sowie eine Chat-Funktion, die den Austausch mit der KI in verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Zudem können Nutzer blockierte Vorschläge für vorhandenen öffentlichen Code erhalten und auf Modelle wie Claude 3.5 Sonnet zugreifen, die zusätzliche Intelligenz in die Entwicklung einbringen.

Dennoch gibt es Einschränkungen bei der Verwendung von Copilot Free. Ein Nutzer kann maximal 2000 Codevervollständigungen und 50 Chat-Nachrichten pro Monat im Rahmen dieser kostenlosen Version verwenden.

Ein weiterer Aspekt ist, dass Copilot Free nicht für Unternehmen geeignet ist, da es essentielle Funktionen wie Zugriffsmanagement, Audit-Protokolle und umfassende Richtlinienverwaltung nicht beinhaltet. In diesem Kontext richtet sich die kostenlose Version vor allem an Einzelentwickler, die sich mit den Möglichkeiten in der Softwareentwicklung vertrautmachen möchten.

Um Zugang zu Copilot Free zu erhalten, müssen Benutzer einfach ihren GitHub-Account aktivieren. Der Prozess ist unkompliziert: Nach dem Anmelden können sie die entsprechenden Funktionen direkt in ihrer IDE nutzen oder über die GitHub-Weboberfläche auf den KI-Assistenten zugreifen. Sollte die Nutzungshöchstgrenze erreicht werden, werden die Benutzer über eine Möglichkeit zum Upgrade auf die kostenpflichtige Pro-Version informiert, die mehr Funktionen und davon unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten bietet.

GitHub Copilot Free als kostenloser Pair Programmer verfügbar

Kommentare

Künstliche Intelligenz Softwareentwicklung KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare