GitHub Copilot Free: KI-Coding-Assistent kostenlos

Die Unterstützung von Entwicklern hat sich als State of the art etabliert. GitHub hat mit GitHub Copilot einen solchen KI-basierenden Coding-Assistenten entwickelt, der nun in einer kostenlosen Version verfügbar ist. Copilot Free bietet Entwicklern die Möglichkeit, Code-Vorschläge in verschiedenen integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) zu nutzen, ohne dafür ein kostenpflichtiges Abonnement abschliessen zu müssen.

Die Nutzung von Copilot Free beschränkt sich jedoch auf eine gewisse Anzahl von Funktionen, die den Nutzern eine erste Erfahrung mit den Fähigkeiten des Systems bieten. Zu den Hauptfunktionen gehören die Codevervollständigung in gängigen IDEs wie Visual Studio Code, JetBrains, Vim/Neovim sowie eine Chat-Funktion, die den Austausch mit der KI in verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Zudem können Nutzer blockierte Vorschläge für vorhandenen öffentlichen Code erhalten und auf Modelle wie Claude 3.5 Sonnet zugreifen, die zusätzliche Intelligenz in die Entwicklung einbringen.

Dennoch gibt es Einschränkungen bei der Verwendung von Copilot Free. Ein Nutzer kann maximal 2000 Codevervollständigungen und 50 Chat-Nachrichten pro Monat im Rahmen dieser kostenlosen Version verwenden.

Ein weiterer Aspekt ist, dass Copilot Free nicht für Unternehmen geeignet ist, da es essentielle Funktionen wie Zugriffsmanagement, Audit-Protokolle und umfassende Richtlinienverwaltung nicht beinhaltet. In diesem Kontext richtet sich die kostenlose Version vor allem an Einzelentwickler, die sich mit den Möglichkeiten in der Softwareentwicklung vertrautmachen möchten.

Um Zugang zu Copilot Free zu erhalten, müssen Benutzer einfach ihren GitHub-Account aktivieren. Der Prozess ist unkompliziert: Nach dem Anmelden können sie die entsprechenden Funktionen direkt in ihrer IDE nutzen oder über die GitHub-Weboberfläche auf den KI-Assistenten zugreifen. Sollte die Nutzungshöchstgrenze erreicht werden, werden die Benutzer über eine Möglichkeit zum Upgrade auf die kostenpflichtige Pro-Version informiert, die mehr Funktionen und davon unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten bietet.

GitHub Copilot Free als kostenloser Pair Programmer verfügbar