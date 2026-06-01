Go-Live von IES NG wird auf Mai 2027 verschoben

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) hat diese Entscheidung auf Antrag mehrerer Partner gefällt, damit noch mehr Tests unter realen Bedingungen durchgeführt werden können.

Das IES NG löst das aktuelle Informations- und Einsatzsystem Koordinierter Sanitätsdienst (IES KSD) ab. Es ermöglicht den Akteuren des Gesundheitswesens die Patientenverfolgung bei Unfällen, sanitätsdienstlichen Grossereignissen und Katastrophen und sorgt dafür, dass die Rettungs-, Sicherheits- und Führungsorganisationen ihre Einsätze vernetzt, effizient und sicher koordinieren können.

Mit diesem Projekt will der Geschäftsbereich Nationale Alarmzentrale und Ereignisbewältigung (NEOC) des BABS die Zusammenarbeit zwischen sämtlichen Akteuren des Gesundheitswesens vom Schadenplatz bis zum Spital vereinfachen und stärken. Das IES NG bietet eine aktuelle Lageübersicht und gewährleistet einen schnellen Informationsaustausch zwischen den beteiligten Organisationen.

Verschiedene in das Projekt eingebundene Partnerorganisationen haben kürzlich beantragt, den Go-Live-Termin des neuen Systems zu verschieben. Sie möchten die unter realen Bedingungen durchgeführten Tests intensivieren, um die Akzeptanz und die Sicherheit des IES NG im Einsatz sicherzustellen. Zusätzlich musste das BABS feststellen, dass die Projektarbeiten nicht wie geplant vorankamen, da zahlreiche Mitarbeitende über längere Zeit intensiv mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana beschäftigt waren. Das BABS hat deshalb die Lage überprüft und entschieden, die Testphase zu verlängern.

Die entstehenden Mehrkosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Franken, die zu den ursprünglich budgetierten Projektkosten von 17,7 Millionen Franken hinzukommen, trägt das BABS.

Die Partner des Gesundheitswesens können bis zur Ablösung durch das IES NG das derzeitige System IES KSD weiterverwenden. Ihre Handlungsfähigkeit im Einsatz wird somit durch den geänderten Zeitplan nicht beeinträchtigt.