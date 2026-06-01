BAKOM: Gute TV-Abdeckung des regionalen Geschehens

Dies zeigt die aktuelle Programmanalyse, die das Bundesamt für Kommunikation BAKOM am 1. Juni 2026 auf seiner Webseite publiziert hat. 2024 hatten bereits sämtliche konzessionierten Lokalradios diese Vorgabe erfüllt.

Die Konzession verpflichtet die Lokalradios und Regionalfernsehen, die Gelder aus der Radio- und Fernsehabgabe erhalten, zur Ausstrahlung von mindestens 150 Minuten relevanter Lokal- bzw. Regionalinformation pro Woche. Gemäss der Programmanalyse der Publicom AG im Auftrag des BAKOM sendeten die 13 Fernsehveranstalter 2025 im Durchschnitt 5 Stunden und 12 Minuten Inhalte pro Woche und damit mehr als doppelt so viel wie vorgeschrieben.

Im Vorjahr 2024 hatten bereits alle untersuchten Lokalradios die Mindestvorgabe übertroffen. Damit haben erstmals seit Beginn der Programmanalysen im Jahr 2020 sämtliche Radios und Fernsehen ihren Konzessionsauftrag erfüllt.

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