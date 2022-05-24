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Claudia Maag
24. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.

Kultur

Google Arts & Culture: Mailänder Dom von Daheim anschauen

Google Arts & Culture hat den Mailänder Dom digitalisiert. Schauen Sie sich über 3000 Buntglasfenster oder die Krypta virtuell an.

Das Mittelschiff des Mailänder Doms

© (Quelle: Google Arts & Culture)

Sie können, aus welchem Grund auch immer, in nächster Zeit nicht nach Mailand reisen? Wenn Sie sich den Dom, der seit 635 Jahren im Zentrum Mailands steht, anschauen wollen – das geht nun auch virtuell.

In Zusammenarbeit mit der Organisation Veneranda Fabbrica hat Google Arts & Culture den Mailänder Dom digitalisiert. Im Rahmen des Projekts wurden mehr als 50 Buntglasfenster in hoher Auflösung mit der Google Art Camera in einer Höhe von 30 Metern digitalisiert. Insgesamt wurden über 3000 Buntglasfenster erfasst, wie es in einem Blogeintrag heisst. Viele davon seien vom Boden aus gar nicht zu sehen. Mit Street View kann man nun jeden Winkel des Doms in 360 Grad betrachten; von der Madonnina bis hinunter zur Krypta.

Der Dom ist über die Webseite g.co/milancathedral oder via Android- oder iOS-App von Google Arts & Culture erlebbar. Eine Übersicht, was Google Arts & Culture sonst noch bietet, finden Sie in diesem Artikel.

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