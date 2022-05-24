Google Arts & Culture: Mailänder Dom von Daheim anschauen

Sie können, aus welchem Grund auch immer, in nächster Zeit nicht nach Mailand reisen? Wenn Sie sich den Dom, der seit 635 Jahren im Zentrum Mailands steht, anschauen wollen – das geht nun auch virtuell.

In Zusammenarbeit mit der Organisation Veneranda Fabbrica hat Google Arts & Culture den Mailänder Dom digitalisiert. Im Rahmen des Projekts wurden mehr als 50 Buntglasfenster in hoher Auflösung mit der Google Art Camera in einer Höhe von 30 Metern digitalisiert. Insgesamt wurden über 3000 Buntglasfenster erfasst, wie es in einem Blogeintrag heisst. Viele davon seien vom Boden aus gar nicht zu sehen. Mit Street View kann man nun jeden Winkel des Doms in 360 Grad betrachten; von der Madonnina bis hinunter zur Krypta.