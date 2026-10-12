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Patrick Hediger
12. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Google Fitbit Edge für 169 Franken vorgestellt

Google zeigt mit dem Fitbit Edge einen kompakten, leistungsstarken Fitness-Tracker der nächsten Generation.

Google Fitbit Edge

© Google

Das schlanke Gehäuse bietet dabei 46 % mehr Anzeigefläche als frühere Tracker und mit einer Akkulaufzeit von bis zu einer Woche ist es der perfekte Trainingspartner, um persönliche Ziele täglich zu verfolgen. Der integrierte Google Health Coach ermöglicht zudem ein intelligentes, personalisiertes Coaching-Erlebnis mithilfe von KI-Analysen der eigenen Trainingsdaten.

Der Google Fitbit Edge Fitness-Tracker kann ab sofort für 179,99 Euro (UVP) in Deutschland und Österreich sowie für 169 CHF (UVP) in der Schweiz vorbestellt werden und ist ab dem 27. Oktober im Handel erhältlich. Im Kaufpreis ist ein dreimonatiges Probeabo für Google Health Premium enthalten.

Das Fitbit Edge ist klein und bequem, aber auch ein leistungsstarker täglicher Begleiter, der dabei helfen soll, seine Wellness-Ziele zu erreichen. Es verbindet laut Google die bewährte Gesundheitsexpertise von Fitbit mit dem anspruchsvollen Design und der alltäglichen Unterstützung von Google. Eingebettet in robustes, recyceltes Aluminium soll er durch sein schlankes, komfortables Profil bestechen, das sich natürlich an das Handgelenk anschmiegt. Trotz des leichten Designs bietet es eine Akkulaufzeit von bis zu einer Woche.

Mehr Informationen gibt es hier.

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