Google Gemini App neu auch fürs iPhone verfügbar

Bisher war der Gemini-Zugriff auf iPhones lediglich über die Google App möglich. Dank der neuen dedizierten Gemini App für iOS sollen Nutzer unter anderem profitieren von:

Unterhaltungen mit Gemini Live: Eine Unterhaltung mit Gemini Live ist wie ein Gespräch mit einer Freundin, einschliesslich Pausen, um Fragen zu stellen oder das Thema zu wechseln. Das ist ideal, um beispielsweise ein Vorstellungsgespräch zu üben, sich nach Ausflugstipps zu erkundigen oder kreative Ideen zu entwickeln. Nutzer können dabei aus zehn verschiedenen Stimmen wählen, um den perfekten Ton und Stil für ihr Gespräch zu finden. Gemini Live für iPhones ist ab sofort in mehr als zehn Sprachen verfügbar.

Lernen mit Gemini: Gemini macht das Lernen einfacher. Denn Nutzer können Fragen zu jedem beliebigen Thema stellen und erhalten individuelle Lernpläne. Gemini kann auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereitstellen, die sich dem Lernstil der Nutzer anpassen.

Bilder mit Imagen 3: Das neueste Bildgenerierungsmodell von Google Gemini wandelt Textbeschreibungen in Sekundenschnelle in qualitativ hochwertige KI-Bilder um. Ganz gleich, ob die Nutzer ein passendes Bild für den Gruppenchat suchen oder ein Bild für ein kreatives Projekt benötigen.

Zugriff auf weitere Google Apps via Gemini: Gemini lässt sich nahtlos mit weiteren Apps von Google verbinden. Dank dieser Möglichkeit kann Gemini relevante Informationen aus anderen Google Apps wie Gmail, Google Maps und Kalender sowie YouTube finden und in der gleichen Unterhaltung anzeigen.

Jetzt Gemini herunterladen

Die Gemini App ist neben Android nun auch für iOS verfügbar und bringt die Leistung eines KI-gesteuerten persönlichen Assistenten aufs Smartphone.

App-Download für iOS: Gemini App im App Store

App-Download für Android: Gemini App im Google Play Store