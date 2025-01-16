Google-KI nun in den Workspace Business- und Enterprise-Tarifen enthalten

Im vergangenen Jahr haben bereits mehr als 100'000 Kunden Gemini for Workspace genutzt. Viele Unternehmen haben erkannt, wie hilfreich KI für ihren Arbeitsalltag ist – von der Zusammenfassung ihres Posteingangs bis hin zur Analyse von Daten. Aber: Viele Betriebe wissen nicht, wo sie anfangen sollen oder haben mit den Kosten für die Einführung von KI zu kämpfen. Google Cloud hat dieses Feedback aufgenommen und nimmt einige wichtige Änderungen vor, um dieses Problem anzugehen.

Daher gibt Google Cloud bekannt, dass Google-KI in den Workspace Business- und Enterprise-Tarifen enthalten sein wird:

KI-Unterstützung in Gmail, Docs, Sheets, Meet, Chat, Vids und mehr: Von der Erstellung von professionellen Dokumenten, Präsentationen, Tabellenkalkulationen und Videos von Grund auf bis zur Notizfunktion dank Gemini in Google Meet.

Gemini Advanced, die KI der nächsten Generation von Google: Gemini Advanced hilft bei komplexen Projekten wie Programmierung, Forschung und Datenanalyse und ermöglicht den Aufbau von Gems, Ihrem persönlichen Team von KI-Helfern, die Sie bei sich wiederholenden oder speziellen Aufgaben unterstützen.

Neue Möglichkeiten dank NotebookLM Plus: Der revolutionäre KI-Forschungsassistent hilft, komplexe Themen dank eigener Quellen als Podcast-ähnlicher Audio-Überblick zu generieren und erstellt benutzerdefinierte Notizbücher mit Ihrem Team, um deren Lernen und Onboarding zu beschleunigen.