Google lanciert Pixel 7, die Pixel Watch und einen Prozessor

Dann folgte das Google Pixel 7, ganz aus rezykliertem Aluminium – die Plastikrückseiten früherer Tage sind passé. Es verfügt über ein 6,3-Zoll-Display mit 1080p Auflösung. Das ist 0,1 Zoll kleiner als sein Vorgänger, hat aber auch schmalere Ränder. Laut Google ist das 90-Hz-Display auch 25 Prozent heller als das Pixel 6.

Was Hardware angeht, so ist dieses Telefon mit Googles neuem Tensor G2-Prozessor und 8 GB RAM ausgestattet. Die CPU sorgt für schnellere Berechnungen – unter anderem bei der Fotobelichtung. Google verspricht zudem eine 24-stündige Akkulaufzeit und 48 Stunden Nutzung mit dem Extreme Battery Saver. Mit 30 Watt wird aufgeladen – sowohl mit als auch ohne Kabel.

Das Phone kommt mit 50-Megapixel-Kamera samt Zweifach-Zoom und Pixel Binning. Die Selfie-Kamera des Pixel 7 wurde auf einen 10,8-Sensor aufgerüstet. Ebenso die Pro-Version. Das Pixel 7 kann ab sofort für 599 US-Dollar vorbestellt werden (nein, Schweiz, du nicht) und wird am 13. Oktober verschickt.

Google Pixel 7 Pro

Das Pixel 7 Pro hat quasi ein Rundum-Makeover bekommen. Wie das Pixel 7 verfügt auch das Pixel 7 Pro über die 50-MP-Hauptkamera mit dem zusätzlichen 2×-Digitalzoom. Das Teleobjektiv wurde auf einen 5-fachen optischen Zoom aufgerüstet und der 48-MP-Sensor kann digital bis zu 10-fach zoomen. Darüber hinaus kann man die digitalen Zoomfunktionen beider Kameras kombinieren und so einen bis zu 30-fachen Telezoom erreichen. Darüber hinaus bietet die Ultrawide-Kamera ein noch grösseres Sichtfeld von 125 Grad sowie Autofokus und Makromodus.

Ähnlich wie das Pixel 7 verfügt das Pixel 7 Pro über ein 0,1 Zoll kleineres Display – 6,7 Zoll. Das Display verfügt über ein 3120 × 1440 Pixel messendes OLED-Panel mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz. Auch der neue Tensor-G2-Chip ist dabei sowie ein etwas grösserer Arbeitsspeicher von 12 GB. Was den Akku angeht, so bietet das Pixel 7 Pro eine Kapazität von 5000 mAh, die laut Google eine Akkulaufzeit von 24 Stunden ermöglichen soll. Das Google Pixel 7 Pro kann ab 899 US-Dollar vorbestellt werden und wird am 13. Oktober ausgeliefert (auch hier: nicht für die Schweiz).

Google Pixel Tablet