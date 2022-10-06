Google Pixel
Google lanciert Pixel 7, die Pixel Watch und einen Prozessor
«Made by Google» hiess der Hardware-Event, der heute stattgefunden hat. Der Stream hat nicht nur die Warterei auf das neue Pixel Phone – oder eigentlich die Phones – beendet, sondern uns endlich die Pixel Watch gezeigt, das erste selbst entwickelte Wearable des Suchmaschinenriesen. Und dann gab es noch einen Überraschungsauftritt – das Pixel Tablet. Aber dazu später mehr.
Hier der ganze Event zum Nachschauen.
Google Pixel Watch
Google stellte zu Beginn der Veranstaltung die Google Pixel Watch vor. Die Pixel Watch hat ein rundes Zifferblatt, anders als etwa die Apple Watch, mit ihren eckigen Screens. Ausserdem verfügt sie über einen neuen Befestigungsmechanismus ohne sichtbare Laschen. Stattdessen wird das Armband oben und unten am Wearable befestigt und durch Drehen arretiert.
Die Pixel Watch bietet zahlreiche Sport-Modi, um Ihre Trainings- und Gesundheitsdaten zu erfassen. Unbescheiden spricht Google auch über die «bisher genaueste Herzfrequenzmessung pro Sekunde». Nebst den rund 40 Trainingsmodi gibt es ein GPS sowie ein Schlaftracking. Für die Schlafüberwachung werden Schlafwerte und -phasen gemessen, zudem gibts die EKG-App, die Anzeichen für ein Vorhofflimmern erkennen kann.
Die Google Pixel Watch gibt es als Bluetooth/Wi-Fi- oder 4G-LTE-Modell zu einem Preis von 349 bzw. 399 US-Dollar. Während die Schweizer wieder auf den Goodwill der Händler angewiesen sind, können andere die Google Pixel Watch ab heute vorbestellen – Marktstart ist der 13. Oktober.
Google Pixel 7
Dann folgte das Google Pixel 7, ganz aus rezykliertem Aluminium – die Plastikrückseiten früherer Tage sind passé. Es verfügt über ein 6,3-Zoll-Display mit 1080p Auflösung. Das ist 0,1 Zoll kleiner als sein Vorgänger, hat aber auch schmalere Ränder. Laut Google ist das 90-Hz-Display auch 25 Prozent heller als das Pixel 6.
Was Hardware angeht, so ist dieses Telefon mit Googles neuem Tensor G2-Prozessor und 8 GB RAM ausgestattet. Die CPU sorgt für schnellere Berechnungen – unter anderem bei der Fotobelichtung. Google verspricht zudem eine 24-stündige Akkulaufzeit und 48 Stunden Nutzung mit dem Extreme Battery Saver. Mit 30 Watt wird aufgeladen – sowohl mit als auch ohne Kabel.
Das Phone kommt mit 50-Megapixel-Kamera samt Zweifach-Zoom und Pixel Binning. Die Selfie-Kamera des Pixel 7 wurde auf einen 10,8-Sensor aufgerüstet. Ebenso die Pro-Version. Das Pixel 7 kann ab sofort für 599 US-Dollar vorbestellt werden (nein, Schweiz, du nicht) und wird am 13. Oktober verschickt.
Google Pixel 7 Pro
Das Pixel 7 Pro hat quasi ein Rundum-Makeover bekommen. Wie das Pixel 7 verfügt auch das Pixel 7 Pro über die 50-MP-Hauptkamera mit dem zusätzlichen 2×-Digitalzoom. Das Teleobjektiv wurde auf einen 5-fachen optischen Zoom aufgerüstet und der 48-MP-Sensor kann digital bis zu 10-fach zoomen. Darüber hinaus kann man die digitalen Zoomfunktionen beider Kameras kombinieren und so einen bis zu 30-fachen Telezoom erreichen. Darüber hinaus bietet die Ultrawide-Kamera ein noch grösseres Sichtfeld von 125 Grad sowie Autofokus und Makromodus.
Ähnlich wie das Pixel 7 verfügt das Pixel 7 Pro über ein 0,1 Zoll kleineres Display – 6,7 Zoll. Das Display verfügt über ein 3120 × 1440 Pixel messendes OLED-Panel mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz. Auch der neue Tensor-G2-Chip ist dabei sowie ein etwas grösserer Arbeitsspeicher von 12 GB. Was den Akku angeht, so bietet das Pixel 7 Pro eine Kapazität von 5000 mAh, die laut Google eine Akkulaufzeit von 24 Stunden ermöglichen soll. Das Google Pixel 7 Pro kann ab 899 US-Dollar vorbestellt werden und wird am 13. Oktober ausgeliefert (auch hier: nicht für die Schweiz).
Google Pixel Tablet
Das Google Pixel Tablet tauchte während des letzten Made-by-Google-Events auf. Es gibt immer noch keine neuen Informationen über die Specs – ausser, dass es mit einem Tensor-G2-Prozessor laufen soll. Ein magnetischer Lautsprechersockel wurde verbaut, sodass das Gerät als Nest Hub verwendet werden kann. Google hat ausserdem verraten, dass es das Pixel Tablet in zwei Farben geben wird: Off-White und Olivgrün – ab 2023. Wie es dann mit der Schweiz aussieht? Tja, wer weiss.
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