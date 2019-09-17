Google-Maps-Tricks, die Sie kennen sollten

Offlinekarten speichernOb Sie sich auf eine Überseereise oder auf eine Bergwanderung begeben: Es ist sehr einfach, Google-Maps-Karten vorher herunterzuladen.

Tippen Sie auf Einstellungen, indem Sie (in der Android-App) zuerst rechts oben auf das Menü tippen. Öffnen Sie den Eintrag Offlinekarten und tippen Sie auf «Wähle deine eigene Karte aus». Je nach Ausschnitt fällt eine grössere oder kleinere Datenmenge an. Tippen Sie auf Herunterladen/Jetzt herunterladen. Google wechselt automatisch in den Offlinemodus, sobald man sich am betreffenden Standort befindet, die Internetverbindung jedoch eingeschränkt ist. Die Offlinefunktionalität kann das Live-Google-Maps nicht ganz ersetzen –, aber die Möglichkeit ist immer noch praktischer, als sich z. B. von einem Einheimischen, der nur Japanisch versteht, eine Karte zeichnen zu lassen.