Google One: Ab sofort in der Schweiz verfügbar

Google One ist per sofort auch in der Schweiz verfügbar. Kürzlich hatte Google verkündet, dass der Cloud-Speicherdienst Google Drive künftig Google One heissen wird (PCtipp berichtete). Nun werden die Abos umgestellt, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die PCtipp vorliegt. Das sind die Neuerungen:

Mehr Speicher

Das Google Drive-Abo sollte automatisch auf ein Google-One-Abo umgestellt werden. Für jene, die die Gratis-Version des Cloud-Dienstes nutzen, ändert sich nichts: Google bietet weiterhin 15 Gigabyte kostenlosen Speicher an.

Das 100-Gigabyte-Paket wird weiterhin für 1.99 US-Dollar (2 Franken) pro Monat erhältlich sein. Das 200-Gigabyte-Abo kostet neu 2.99 US-Dollar monatlich (ca. 3 Franken)

In einzelnen Fällen wird das Abo auch günstiger. Zum Beispiel: 2 Terabyte werden neu 9.99 US-Dollar statt 19.99 Dollar kosten. Das 1-Terabyte-Abo wird gestrichen. Wer das 9.99-Dollar-Abo besitzt, dessen Speicher wird gratis von 1 Terabyte auf 2 Terabyte erweitert.

Fragen an Google-Experten

Jetzt kann man Supportmitarbeiter kontaktieren. Laut Google ist ein Expertenteam für Fragen zur Verwendung der Google-Produkte und -Dienste da. Die Experten kontaktiert man direkt über die Google One-Website.