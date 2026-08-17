Google positioniert die Pixel Watch 5 als KI-Smartwatch

Bei den neuen Pixel-Smartphones von Google standen statt grösserer Hardware-Innovationen die Software und die KI-Funktionen im Mittelpunkt. Das gilt auch für die gleichzeitig vorgestellte Pixel Watch 5. Sie ist ab sofort vorbestellbar: Mit einem 41-mm-Display kostet sie 369 Franken, mit 45 mm werden 399 Franken fällig. Für jeweils 100 Franken Aufpreis kommen die Uhren auch mit einem LTE-Modul.

Ein besonderes Feature, Gemini zu aktivieren, ist «raise to talk»: Schon das Heben des Handgelenks reicht, um dem KI-Assistenten Sprechbefehle zu nennen. Die KI erkennt zudem häufig durchgeführte Aktionen und verarbeitet diese mit einer geringeren Latenzzeit direkt auf dem Gerät. Der zu einem späteren Zeitpunkt verfügbare Health Coach soll individuelle Trainingspläne erstellen können.

Die Pixel Watch 5 verfügt ausserdem über eine auto­mati­sche Erkennung starker und anhaltender Abfälle der Sauer­stoff­sättigung. Reagiert der Nutzer nicht, kann automatisch ein Notruf mit Standortangabe abgesetzt werden - und das bei fehlender WLAN- oder Mobilfunkabdeckung auch per Satellit. Ob Deutschland zu den Ländern gehört, in diesen diese Funktion gleich zum Start zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt, sie soll aber in der EU als erstes eingeführt werden. Monatliche Auswer­tungen sollen künftig Hinweise auf Verän­derungen bei Blutdruck, Schlaf­atmungs­qualität und Insu­linresistenz liefern. Google weist aber darauf hin, dass diese Angaben keine medi­zini­sche Diagnose ersetzen.

Der Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated Prozessor von Qualcomm soll rund 20 Prozent schneller arbeiten als der Vorgänger. Dazu kommen 50 Prozent mehr Arbeits­spei­cher als bei der Pixel Watch 4 und Google verspricht eine doppelt so hohe Genauigkeit des integrierten GPS-Empfängers. Das gewölbte Actua-360-Display erreicht nach Hersteller-Angaben eine Helligkeit von bis zu 3000 Nits. Der Akku der 45-mm-Version soll bis zu 40 Stunden durchhalten, der der kleineren Variante 38 Stunden.