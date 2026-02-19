Google stellt Pixel 10a vor

Neben erweiterten KI-Funktionen bietet das Pixel 10a eine lange Akkulaufzeit mit schnellerem Laden sowie erstmals KI-gestützte Kamerafunktionen in diesem Segment. Hinzu kommen ein langlebiges Design mit hohem Anteil recycelter Materialien und eine siebenjährige Update-Garantie.

Das Design des Pixel 10a zeichnet sich durch eine vollständig flache Rückseite aus. Der Kamerabalken ist nahtlos in das Gehäuse integriert, sodass das Smartphone mühelos in jede Tasche gleitet und auf jeder Oberfläche perfekt aufliegt. Erhältlich ist es in den Farben Lavender, Berry, Fog und Obsidian.

Robust, ausdauernd und langlebig

Dank IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz sowie besonders widerstandsfähigen Materialien ist das Pixel 10a das bislang robusteste Smartphone der A-Serie.

Das Corning Gorilla Glass 7i-Display bietet eine verbesserte Kratz- und Sturzfestigkeit. Das 6,3-Zoll-Actua-Display ist zudem 11 % heller als beim Pixel 9a, sodass Fotos und Videos selbst bei direkter Sonneneinstrahlung brillant wirken.

Auch bei der Akkuleistung setzt das Pixel 10a neue Massstäbe: Es lädt schneller als der Vorgänger und bietet über 30 Stunden Akkulaufzeit, mit aktiviertem Extrem-Energiesparmodus sogar bis zu 120 Stunden. Darüber hinaus erhält das Pixel 10a sieben Jahre lang Betriebssystem-, Sicherheits- und Pixel-Feature-Updates.

Kameras

Das Pixel 10a verfügt laut Google über eine der besten Kameras seines Preissegments. Es ist mit einer leistungsstarken Dual-Rückkamera ausgestattet, die ein 48-Megapixel-Hauptobjektiv und ein 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv umfasst. Der eingesetzte Makrofokus sorgt für gestochen scharfe Nahaufnahmen, der Nachtsichtmodus für überzeugende Ergebnisse bei wenig Licht.

Erstmals stehen der A-Serie zudem einige der beliebtesten Fotofunktionen zur Verfügung:

● Automatische Beste Aufnahme sorgt dafür, dass alle Personen auf Gruppenfotos optimal aussehen. Mit nur einem Auslöser analysiert Pixel mehrere Aufnahmen und wählt automatisch den besten Moment.

● Kamera-Coach nutzt Gemini-Modelle, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Licht und Bildkomposition zu geben. Das sorgt für bessere Fotos und vermittelt fotografisches Know-how.

Die Funktion «Mich hinzufügen» unterstützt Gruppenfotos. So findet die ganze Familie oder Freundesgruppe Platz im Bild, inklusive der Person hinter der Kamera. Die neue AirDrop-Kompatibilität von Quick Share ermöglicht zudem das geräteunabhängige Teilen von Fotos.

KI-Power dank Google Tensor G4

Im Inneren des Pixel 10a arbeitet der speziell entwickelte Google Tensor G4-Prozessor. Er ermöglicht den vollen Zugriff auf Gemini, den persönlichen KI-Assistenten von Google. Nutzerinnen und Nutzer können etwa mit Gemini Live natürliche, dialogartige Gespräche führen oder mit Nano Banana Fotos kreativ neu interpretieren, kombinieren oder stilistisch verändern.

Weitere KI-gestützte Funktionen wie Circle to Search erlauben es, Inhalte auf dem Bildschirm einfach durch Einkreisen, Antippen oder Markieren zu durchsuchen und mehr darüber zu erfahren.

Jetzt vorbestellen: das Pixel 10a ab CHF 499

Das Pixel 10a wird ab 5. März im Google Store sowie bei Swisscom, Salt, Mobilezone und Digitec ab CHF 499 erhältlich sein.

Produktübersicht Google Pixel 10a für die Schweiz

Das Google Pixel 10a ist in den Farben Obsidian, Fog, Lavender, Berry. Die Version mit 128GB-Speicher kostet 499 Franken, die Version mit 256Gb ist für 599 Franken zu haben.