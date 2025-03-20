Google zeigt neues Einstiegsmodell Pixel 9a in sein Smartphone-Portfolio

Lange geisterte das Google Pixel 9a durch die Gerüchteküche, jetzt ist es offiziell. Das Smartphone, das den Einstieg in die 9er-Serie darstellt, soll im April auf den Markt kommen. Die 128-GB-Version kostet 499 Franken, für die 256-GB-Variante werden 599 Franken fällig.

Das Design des gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützten Gehäuses folgt den grossen Brüdern. Das 6,3-Zoll-OLED-Display hat eine Auflösung von 2.424 x 1.080 Bildpunkten und maximal 120 Hz Bildwiederholrate. Weitere Features sind der hauseigene Tensor G4 Prozessor, 8 GB RAM, eine 13-Megapixel-Frontkamera, drahtloses Laden und ein 5.100-mAh-Akku, der mit 23 Watt eher gemächlich lädt.

Die rückwärtige Doppelkamera hat eine 48-Megapixel-Hauptlinse und einen 13-Megapixel-Ultraweitwinkel. Das Smartphone kommt mit Android 15 und allen KI-Features. Wie bei den anderen Modellen garantiert Google sieben Jahr Betriebssystem- und Sicherheitsupdates.

Das Pixel 9a wird ab April im Google Store sowie bei Swisscom, Salt, Mobilezone und Digitec ab CHF 499 erhältlich sein.