Gratis-WLAN im Postauto nur noch bis Ende 2026

Seit 2012 gibt es in den Postautos Gratis-WLAN. PostAuto war damals das erste grosse öV-Unternehmen der Schweiz, das den Fahrgästen diesen Service anbot. Inzwischen besitzen die Fahrgäste grösstenteils und zunehmend Flatrate-Mobilfunkabos. Auch die meisten Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland beschaffen vor ihrer Anreise in die Schweiz Roamingpakete für den Datentransfer. Daher sinken die Nutzerzahlen laufend, in den letzten fünf Jahren haben sie sich halbiert. Zurzeit verwenden noch knapp 5 Prozent der PostAuto-Fahrgäste das Gratis-WLAN.

Das WLAN in Postautos kam auch für die Tablets der Fahrerinnen und Fahrer zum Einsatz: Via Tablets werden die betrieblichen Abläufe kommuniziert. Diese elektronischen Geräte laufen neu direkt über das Mobilfunknetz, dadurch wird das WLAN in den Fahrzeugen aus betrieblicher Sicht überflüssig. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) und die Kantone haben das WLAN im regionalen Personenverkehr (RPV) bisher finanziert, weil es für den Betrieb notwendig war. WLAN als reine Fahrgast-Dienstleistung wird hingegen nicht mitgetragen, daher müsste PostAuto für die Kosten neu vollumfänglich selbst aufkommen. Dieser Aufwand von mehreren hunderttausend Franken jährlich steht im Missverhältnis zum Bedarf.

Der Druck auf die öV-Kosten steigt. Daher hat die PostAuto-Geschäftsleitung beschlossen, den WLAN-Service ab 2027 nicht mehr anzubieten. Doch trotz der stark sinkenden Nutzerzahlen, ist PostAuto der Entscheid nicht leichtgefallen und dankt den Fahrgästen für ihr Verständnis. Neue Fahrzeuge sind bereits ohne WLAN-Infrastruktur unterwegs. Bis Ende 2026 wird das Gratis-WLAN jedoch im grössten Teil der Fahrzeugflotte noch vollumfänglich verfügbar sein.