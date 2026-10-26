Green plant neuen Datacenter-Campus in Birr

Der Rechenzentrumsbetreiber Green sichert sich im Aargau Platz für einen weiteren Ausbau: Das Unternehmen hat das Areal Grossacher und Grändel in Birr von ABB erworben. Die bisherige Eigentümerin hatte die weitgehend unbebauten Flächen als strategische Reserve gehalten, benötigt sie laut Mitteilung aber nicht mehr dafür. Zum Kaufpreis macht Green keine Angaben. Auf dem Gelände soll schrittweise ein Campus mit Rechenzentren entstehen. Green begründet den Ausbau mit der steigenden Nachfrage nach lokal verfügbarer und energieeffizienter Infrastruktur. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben derzeit sieben Rechenzentren im Grossraum Zürich; zwei weitere befinden sich im Bau. Der Hauptsitz liegt in Lupfig, der Nachbargemeinde von Birr.

Rechenzentren waren als Nutzung bereits vorgesehen

Mit dem Vorhaben knüpft Green an eine länger vorbereitete Entwicklung des Industriegebiets an. Der Planungsbericht der Gemeinde Birr vom März 2023 beschreibt das Areal als künftigen Standort für technologieorientierte Industrie, Produktion, Forschung und Dienstleistungen. Rechenzentren werden darin für die südlichen Baubereiche C11 und C12 ausdrücklich als mögliche Nutzung genannt. Die Planung zielt allerdings auf eine breitere gewerbliche Entwicklung. Unterschiedliche Betriebe und ergänzende Angebote sollen eine einseitige Nutzung des Gebiets vermeiden. Green kündigt entsprechend an, neben den Rechenzentren auch Flächen für Industrie und Gewerbe sowie öffentlich zugängliche Grünzonen vorzusehen. Welche Nutzungen konkret infrage kommen, will das Unternehmen mit der Gemeinde Birr und dem Kanton Aargau abstimmen.

Der kommunale Bericht zeigt, dass die Freiräume einen wesentlichen Bestandteil des Arealkonzepts bilden. Vorgesehen sind unter anderem eine mindestens 14’000 Quadratmeter grosse «Parkinsel» und Fuss- und Veloverbindungen. Die Grün- und Freiräume sollen das Arbeitsgebiet mit den umliegenden Quartieren verbinden und auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um Elemente der übergeordneten Arealplanung; eine konkrete Gestaltung des Green-Campus ist damit noch nicht beschrieben.