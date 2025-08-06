Hackerattacke zwingt Einhaus-Gruppe in die Insolvenz

Ein Cyberangriff hat die Einhaus-Gruppe in Hamm in die Insolvenz getrieben. Das Unternehmen, das als Wegbereiter von Handy-Versicherungen in Deutschland galt und zeitweise bis zu 70 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaftete, kann seinen Betrieb nur noch eingeschränkt fortführen. Für drei Gesellschaften wurden laut Westfälischem Anzeiger bereits Insolvenzverfahren eingeleitet.

Dem Bericht zufolge ereignete sich der Angriff bereits im Frühjahr 2023. Die Täter schleusten die Ransomware „Royal“ ein, verschlüsselten sämtliche Systeme und blockierten den Zugriff auf Vertrags-, Abrechnungs- und Kommunikationsdaten. Gründer Wilhelm Einhaus schilderte dem Blatt, er habe an jenem Morgen auf allen Druckern Ausdrucke mit der Nachricht gefunden: Man sei gehackt worden, weitere Informationen gebe es im Darknet. „Kein Rechner und kein Server liess sich mehr hochfahren“, so Einhaus. Die Täter forderten Bitcoins als Lösegeld.

Die Polizei und das Landeskriminalamt wurden unmittelbar eingeschaltet, die Ermittlungen führt nach Angaben des Westfälischen Anzeigers heute die Staatsanwaltschaft Verden. Offizielle Bestätigungen zu Tatverdächtigen oder Zusammenhängen mit weiteren Angriffen stehen jedoch noch aus.