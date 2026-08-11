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Johann Scheuerer
11. Aug 2026
Lesedauer 3 Min.

Harald A. Summa wird Chair der Internet Society

Harald A. Summa, Chairman der Initiative Diplomatic Council Quantum Leap (DCQL), ist zum Chair des Organization Member Advisory Council (OMAC) der Internet Society (ISOC) gewählt worden.

Harald A. Summa

© Harald A. Summa / DCQL

Der Rat vertritt die institutionellen Mitglieder der Internet Society und berät deren Präsidenten sowie den Board of Trustees in strategischen Fragen zur weltweiten Entwicklung, Sicherheit sowie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung des Internet. Zu den Organisationsmitgliedern zählen Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen, Regierungsorganisationen, Stiftungen und internationale Institutionen aus aller Welt.

Summa zählt seit mehr als drei Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten der europäischen Internetwirtschaft. Er war Gründer und langjähriger Hauptgeschäftsführer des eco Verband der Internetwirtschaft, der sich mit mehr als 1'000 Mitgliedsunternehmen zum grössten Verband der Internetwirtschaft in Europa entwickelt hat. Darüber hinaus war er massgeblich am Aufbau europäischer Branchenorganisationen wie Euro-IX und Euro-ISPA beteiligt und engagierte sich in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien zur Gestaltung der digitalen Zukunft Europas.

International bekannt wurde Summa vor allem als Architekt des Frankfurter Internetknotens DE-CIX, dessen Aufbau und Entwicklung er von 1996 bis 2022 verantwortete. Unter seiner Leitung entwickelte sich DE-CIX von einem nationalen Internetknoten zu einem globalen Betreiber von Internet Exchanges in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, Asien und Afrika.

Brücke zwischen Internet- und Quantenwelt

Heute bringt Summa diese Erfahrung als Chairman des Diplomatic Council Quantum Leap ein, einer internationalen Initiative des Diplomatic Council, eines Think Tanks mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. Die Initiative beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Quantencomputings auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, mit Schwerpunkten auf Post-Quantum-Kryptografie, Quantenkommunikation, Quantennetzwerken, digitaler Souveränität, Cybersicherheit sowie dem Schutz kritischer Infrastrukturen.

Im Rahmen dieser Rolle ist Summa derzeit in Abstimmung mit DE-CIX und mit Unterstützung internationaler Quantenpioniere wie ID Quantique und IonQ mit dem Aufbau einer quantensicheren Kommunikationsinfrastruktur für die Bankenwelt am Finanzplatz Frankfurt befasst.

Mit dem quantensicheren Frankfurt Financial Exchange (FFX) bietet DCQL Banken laut eigenen Angaben eine Lösung für das Problem, dass heutige Verschlüsselungsverfahren künftig von Quantencomputern gebrochen werden könnten. Die FFX-Plattform setzt dafür auf eine quantensichere Key Distribution Platform, die dem Finanzsektor als Mietmodell zur Verfügung gestellt werden soll.

Die Zukunft des Internet werde nicht nur durch höhere Bandbreiten oder leistungsfähigere Rechenzentren bestimmt, sondern zunehmend auch durch Cybersicherheit, digitale Resilienz und den Übergang in das Quantenzeitalter, erläutert Summa. Dafür brauche es internationale Zusammenarbeit über Länder- und Organisationsgrenzen hinweg.

Summa verbinde wie kaum ein anderer die Geschichte des Internet mit seiner Zukunft, seine erneute Wahl in eine internationale Führungsfunktion der Internet Society sei zugleich Anerkennung seiner langjährigen Verdienste und ein wichtiger Impuls für die Arbeit im Bereich Quantenkommunikation und digitaler Resilienz, unterstreicht Matthias Reidans, Director Innovation Program bei DCQL.

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