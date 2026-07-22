Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches

Samsung Galaxy Z Fold8: der neue Foldable-Standard

Das Galaxy Z Fold8 (256 GB, 512 GB, 1 TB) bildet die Standardvariante und wiegt 201 Gramm. Es ist mit einem 10:16-Cover-Bildschirm und einem 4:3-Hauptdisplay ausgestattet. Die Energieversorgung übernimmt ein 4’800-mAh-Akku. Die Hülle besteht aus Flex-Titanium (Titanlegierung mit Titanplatte), was Gehäusedicke, Struktur und Falzsichtbarkeit verbessern soll. Der überarbeitete Öffnungsmechanismus stimmt dabei das Scharnier, Spannung und Magnetkraft aufeinander ab. Das Display erreicht bis zu 3’000 Nits Spitzenhelligkeit, ist entspiegelt und bietet Vision Booster. Rückseitig sind zwei 50-Megapixel-Kameras (Weitwinkel und Ultra-Weitwinkel) verbaut. Funktionen wie Dual Recording und My FanCam ergänzen die Ausstattung. Der überarbeitete Rahmen liegt gut in der Hand, die verbesserte Wärmeableitung hält das System bei HD-Videos stabil. Bei Sonneneinstrahlung passte sich der Kontrast, im Kurztest, automatisch an. Der Einstiegspreis liegt bei Fr. 1729.-.

PCtipp meint: Das Standard-Foldable spricht Anwender an, die ein typisches Smartphone-Format suchen und die Vorteile eines grossen Innenbildschirms nutzen möchten. Es eignet sich zum Lesen von Dokumenten, Medienkonsum oder zur parallelen App-Nutzung. Diese Quasi-Ausgewogenheit macht das Gerät zum praktischen Begleiter – ideal für alle, die ein vielseitiges Falttelefon ohne extreme Spezialisierung suchen.