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Daniel Bader
22. Jul 2026
Lesedauer 6 Min.

Soluna-Beach-Party-Launch

Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches

Samsung hat im Soluna-Beach-Club in Zürich bei Tiefenbrunnen seine neue Galaxy Z Serie der Foldbables und Smart-Watches vorgestellt. Das Line-Up umfasst drei Falt-Smartphones und drei smarte Uhren - allerdings für unterschiedliche Zielgruppen. PCtipp hat die Preise, und sagt weches Modell sich für welchen Anwender empfiehlt.

Sechs neue Geräte, sprich 3 Smartwatches, 2 Foldables und 1 Flip-Handy hat Samsung im Soluna-Beach-Club lanciert

© PCtipp

Wichtig: Modellübergreifend bieten die Geräte KI-Funktionen auf Basis von One UI 9.0 (Android 17). Dazu zählen Now Nudge zur Terminerkennung in Textnachrichten sowie Abläufe über Gemini Intelligence in bis zu 49 Apps. Das Sicherheitskonzept umfasst Samsung Knox, Knox Vault, Knox Enhanced Encrypted Protection und die Personal Data Engine. Ein zentrales Dashboard zeigt aktive KI-Prozesse, während erweiterte Systemhinweise über Berechtigungen informieren. 

Tipp: Im Folgenden finden Sie das PCtipp-Hands-On-Video zu den drei neuen Foldable-Handys Galaxy Z Fold8 Ultra, Fol8 und Flip8. 

Im Soluna Beach Club im Zürcher Tiefenbrunnen hat Samsung in stimmungsvoller Kulisse gleich sechs neue Geräte offiziell präsentiert. Im Mittelpunkt der Schweizer Premiere standen die neuen Falt-Smartphones rund um das Galaxy Z Fold8, das Z Fold8 Ultra und das Z Flip8 sowie die passenden Smartwatch-Modelle. Der Technologiekonzern reagiert damit direkt auf ein deutliches Marktbedürfnis, da die Nachfrage nach grösseren Displaygrössen aktuell um rund 30 Prozent gestiegen ist. Mit diesem konsequent auf erweiterte Bildschirme ausgerichteten Line-Up erhofft sich Samsung nun einen spürbaren Verkaufsboom.

Bilder vom Samsung-Soluna-Launch-Event

Samsung stellte im Soluna-Beach-Club seine neuen Folds und Flip in Version «8» vor. Ausserdem gab es mit der Watch 9 / mini und Galaxy Watch Ultra 2 auch zwei neue smarte «Uhr-Linien».

Samsung Galaxy Z Fold8: der neue Foldable-Standard

Das Galaxy Z Fold8 (256 GB, 512 GB, 1 TB) bildet die Standardvariante und wiegt 201 Gramm. Es ist mit einem 10:16-Cover-Bildschirm und einem 4:3-Hauptdisplay ausgestattet. Die Energieversorgung übernimmt ein 4’800-mAh-Akku. Die Hülle besteht aus Flex-Titanium (Titanlegierung mit Titanplatte), was Gehäusedicke, Struktur und Falzsichtbarkeit verbessern soll. Der überarbeitete Öffnungsmechanismus stimmt dabei das Scharnier, Spannung und Magnetkraft aufeinander ab. Das Display erreicht bis zu 3’000 Nits Spitzenhelligkeit, ist entspiegelt und bietet Vision Booster. Rückseitig sind zwei 50-Megapixel-Kameras (Weitwinkel und Ultra-Weitwinkel) verbaut. Funktionen wie Dual Recording und My FanCam ergänzen die Ausstattung. Der überarbeitete Rahmen liegt gut in der Hand, die verbesserte Wärmeableitung hält das System bei HD-Videos stabil. Bei Sonneneinstrahlung passte sich der Kontrast, im Kurztest, automatisch an. Der Einstiegspreis liegt bei Fr. 1729.-.

PCtipp meint: Das Standard-Foldable spricht Anwender an, die ein typisches Smartphone-Format suchen und die Vorteile eines grossen Innenbildschirms nutzen möchten. Es eignet sich zum Lesen von Dokumenten, Medienkonsum oder zur parallelen App-Nutzung. Diese Quasi-Ausgewogenheit macht das Gerät zum praktischen Begleiter – ideal für alle, die ein vielseitiges Falttelefon ohne extreme Spezialisierung suchen.

Das Samsung Galaxy Z Fold8 kommt im neuen, breiten Formfaktor 

 © Samsung

Galaxy Z Fold8 Ultra: Powerwerkzeug für Content-Creator

Das Galaxy Z Fold8 Ultra (256 GB, 512 GB, 1 TB) ist auf Multitasking und Leistung ausgelegt. Aufgeklappt misst es 4,1 mm Dicke bei 215 Gramm Gewicht. Das Hauptdisplay misst 8 Zoll. Als Prozessor dient der Snapdragon 8 Elite Gen 5 für Galaxy. Zur Kühlen kommt ein Kühlelement mit 7 Prozent mehr Graphitvolumen zum Einsatz, so Samsung. Der 5000-mAh-Akku lädt über Dual-DCIC mit bis zu 45 Watt. Die Kamera bietet 200 MP (Hauptkamera mit HDR), 50 MP (Ultra-Weitwinkel) und 10 MP (Telekamera, 3x optischer Zoom). Softwareseitig stehen eine Nachtaufnahme-Funktion, 8K-Video (APV-Codec) und Cine LUT zur Verfügung. Das vergrösserte Display erleichtert durchaus die Nachbearbeitung von Medien. Dank hoher Rechenleistung und mehr Arbeitsspeicher laufen anspruchsvolle Apps und Projekte im Hintergrund verzögerungsfrei. Zumindest meint das der Hersteller. Das verstärkte Gehäuse schützt vor mechanischen Belastungen. Das Ultra-Modell startet ab Fr. 1899.-.

PCtipp meint: Ganz klar, die Variante richtet sich an Nutzer mit hohen Ansprüchen an Rechenleistung und Bildschirmfläche. Es ist die Wahl für intensive Arbeitsabläufe, Multi-App-Nutzung und erweiterte Kamerafunktionen (optischer Zoom, 8K-Video). Kurzum: Das Fold8 Ultra dürfte in vielen Situationen ein Tablet ersetzen, und bietet sich als ein mobiles Arbeitswerkzeug für komplexe Aufgaben an.

Das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ist mit drei Objektiven (Tele, 3facher optischem Zoom) ausgestattet

 © Samsung

Samsung Galaxy Z Flip8: rassiges Hosensack-Handy

Das Galaxy Z Flip8 (256 GB, 512 GB) ist die faltbare Ausführung im Hochformat, wiegt 180 Gramm und ist 6,1 mm dick. Im Zentrum steht das FlexWindow auf der Aussenseite für direkte Zugriffe ohne Aufklappen. Dazu gehören Now Brief für Tagesübersichten sowie Gemini Intelligence per Seitentaste oder Sprachsteuerung. Die Kamera basiert auf einem 50-MP-Sensor mit ProVisual-Engine. Ein klappbarer Flex-Modus, eine digitale Griff-Funktion mit Zoom-Steuerung und Super Steady mit Horizontal-Lock ergänzen die Ausstattung. Das Aussendisplay reagierte im Test präzise. Das flache Profil ermöglicht einfaches Verstauen in Kleidungsstücken. Das Scharnier ist auf viele Tausend Klappvorgänge ausgelegt. Widgets erlauben die Musik- und Terminstreuung auf der Front. Der Preis beginnt bei Fr. 1149.-.

PCtipp meint: Dieses Modell eignet sich für Anwender, die ein leichtes Gerät mit geringem Platzbedarf bevorzugen. Es passt zu Nutzern, die Benachrichtigungen direkt über das Aussendisplay erledigen und freihändige Aufnahmen nutzen. Die Handhabung im zusammengeklappten Zustand spart oft das Öffnen. Eine passende Entscheidung für den raschen Informationsabruf.
 

Das Galaxy Z Flip8 passt bequem in den Hosansack

 © Samsung

Samsung Galaxy Watch 9 mini: klein, aber oho

Die Galaxy Watch 9mini (40 mm) ist die kompakteste Variante. Sie besitzt ein flaches Gehäuse und fällt durch ihr geringes Gewicht (31 Gramm) kaum auf. Das Display zeigt Mitteilungen, Uhrzeit und Fitnesswerte klar an. Zur Ausstattung gehören Sensoren für Herzfrequenz, Schlafanalyse und Schrittzählung. Der Energiesparmodus verlängert die Akkulaufzeit spürbar. Das Gehäuse ist wasser- und staubgeschützt. Die Bluetooth-Variante kostet 349 Franken, die LTE-Version Fr. 399.-.

PCtipp meint: Die Watch 9mini eignet sich für schmale Handgelenke und Personen, die eine leichte Smartwatch für grundlegende Gesundheitsdaten und Benachrichtigungen im Alltag suchen.

Galaxy Watch 9: smarter Mittelweg

Die Galaxy Watch 9 (44 mm) ist das vielseitige Standardmodell. Sie verfügt über ein vergrössertes, sehr helles Display (max. 3000 Nits) für gute Ablesbarkeit im Freien. Erweiterte Sensoren messen Puls, Blutsauerstoff und Sportdaten präzise. Die Uhr bietet eine optimierte Smartphone-Anbindung für Anrufe, Nachrichten und Apps. Der überarbeitete Prozessor sorgt für schnelle Reaktionszeiten. Das Gehäuse schützt die Technik verlässlich. Die Watch 9 kostet Fr. 379.- (Bluetooth) bzw. 50 Franken mehr mit LTE.

PCtipp meint: Dieses Modell richtet sich an Anwender, die einen ausgewogenen Begleiter für Beruf, Freizeit und Sport suchen. Es passt zu Nutzern, die Wert auf vollständigen Funktionsumfang und ein gut ablesbares Display legen.

Die Galaxy Watch Ultra 2 ist für Extremsportler gemacht

 © Samsung

Galaxy Watch 2 Ultra: bigger is better

Die Galaxy Watch 2 Ultra (47 mm) wiegt 62 Gramm, kostet Fr. 649.- und ist auf Outdoor-Aktivitäten ausgelegt. Top-Feature ist die Helligkeit von maximal 5000 Nits. Sie besitzt ein Gehäuse aus Titan sowie kratzfestes Saphirglas. Der Hochleistungs-Akku garantiert lange Betriebszeiten bei GPS-Tracking. Die Trainingsfunktionen liefern Analysen zu Belastung, Regeneration und Höhenprofilen. Zudem integriert die Uhr eine Notfall-Sirene und Wind-Mikrofone.

PCtipp meint: Die Ultra-Ausführung ist für Sportler und Outdoor-Enthusiasten konzipiert, die hohe Anforderungen an Materialfestigkeit, Akkulaufzeit und Navigation stellen. Ideal für extremere Bedingungen und als robustes Messwerkzeug am Handgelenk.

Alle Samsung-Smartwatches nutzen die neueste Wear-OS-Oberfläche. Samsung Knox schützt Vital- und Standortdaten direkt auf dem Gerät. Die Watch-9-Modelle sind nach IP69 klassifiziert, das Ultra-Modell nach IP69K. Für Salzwasser ist keine der Uhren ausgelegt.
 

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