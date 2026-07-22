Soluna-Beach-Party-Launch
Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches
Wichtig: Modellübergreifend bieten die Geräte KI-Funktionen auf Basis von One UI 9.0 (Android 17). Dazu zählen Now Nudge zur Terminerkennung in Textnachrichten sowie Abläufe über Gemini Intelligence in bis zu 49 Apps. Das Sicherheitskonzept umfasst Samsung Knox, Knox Vault, Knox Enhanced Encrypted Protection und die Personal Data Engine. Ein zentrales Dashboard zeigt aktive KI-Prozesse, während erweiterte Systemhinweise über Berechtigungen informieren.
Tipp: Im Folgenden finden Sie das PCtipp-Hands-On-Video zu den drei neuen Foldable-Handys Galaxy Z Fold8 Ultra, Fol8 und Flip8.
Im Soluna Beach Club im Zürcher Tiefenbrunnen hat Samsung in stimmungsvoller Kulisse gleich sechs neue Geräte offiziell präsentiert. Im Mittelpunkt der Schweizer Premiere standen die neuen Falt-Smartphones rund um das Galaxy Z Fold8, das Z Fold8 Ultra und das Z Flip8 sowie die passenden Smartwatch-Modelle. Der Technologiekonzern reagiert damit direkt auf ein deutliches Marktbedürfnis, da die Nachfrage nach grösseren Displaygrössen aktuell um rund 30 Prozent gestiegen ist. Mit diesem konsequent auf erweiterte Bildschirme ausgerichteten Line-Up erhofft sich Samsung nun einen spürbaren Verkaufsboom.
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