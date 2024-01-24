24. Jan 2024
Lesedauer 2 Min.
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
Wir vom PCtipp schreiben viel über den Mac und die anderen Produkte von Apple. So hat zum Beispiel der PCtipp-Chefredaktor Sascha Zäch vor 20 Jahren einen Artikel zu 20 Jahren Mac geschrieben. Lesen Sie den Artikel hier: Happy Birthday Mac!
Einen Überblick über die 40 Jahre der Mac-Timeline gibt dieses Video. Und das hier ist die erste Vorstellung des Mac durch Steve Jobs:
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