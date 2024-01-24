40 Jahre Macintosh

Wir vom PCtipp schreiben viel über den Mac und die anderen Produkte von Apple. So hat zum Beispiel der PCtipp-Chefredaktor Sascha Zäch vor 20 Jahren einen Artikel zu 20 Jahren Mac geschrieben. Lesen Sie den Artikel hier: Happy Birthday Mac!

Einen Überblick über die 40 Jahre der Mac-Timeline gibt dieses Video. Und das hier ist die erste Vorstellung des Mac durch Steve Jobs: