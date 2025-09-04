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Patrick Hediger
4. Sep 2025

Highlights der IFA 2025 in Berlin

Der Eingang des IFA-Messegeländes

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Lageplan der einzelenen IFA-Hallen

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KI auf der Pole: Keine Technologie wurde in der Vergangenheit schneller adaptiert

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Rasender Fortschritt: Zwischen dem linken und dem ganz rechten Bild, die alle mit KI generiert wurden, liegen gerademal 24 Monate

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Schmuckstück: Formel 1 auf dem Messegelände

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Während der Pressekonferenz zeigte Samsung das neue günstigere S25-FE-Modell (steht für Fan Edition). Es kommt mit vielen S25-Funktionen

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Samsungs neuer Micro-RGB-TV (rechts im Bild) spannt eine Diagonale von 115 Zoll auf

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Dreame ist auch in der Schweiz Nummer eins unter den Robot-Reinigern

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In Reihe geparkt: die neuen Nass-Trocken-Staubsauger von Dreame

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Dreame A3 AWD: der Rasenmäher-Robot kürzt den Rasen auf unter 1,5 cm, und bewältigt 80-Prozent-Steigungen

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Das Berliner Unternehmen führt auf ihrer Hausmesse den neuen Namen ein. Erstmals mit Fritz! auf der IFA 2025

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Die aktuellen Smart-Home-Geräte von Fritz! zur Steuerung des Hauses

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Der neue Kabelrouter Fritz!Box 6690

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Das neue DECT-Telefon Fritz!Fon M3

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Fritz!Repeater 1610 Outdoor: der Dualband-Reichweitenverlängerer für WLAN-Meshumgebungen ausserhalb der Hauses

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Fritz!WLAN Stick 6700: WiFi-7-Stick der neuen Generation

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TP-Links Tapo RV90 Pro soll nächstes Jahr lanciert werden. Der zukünftige Putzteufel mit vielen Highend-Features entnimmt der Luft die Feuchtigkeit um das Haus sauber zu halten. Kostenpunkt ca. Fr. 1200.-

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TP-Link wird noch Ende des Jahres seinen Smart-Home-Sektor um eine komplette elektronische Türanlage erweitern. Dazu gehören u.a. eine Cam, ein Universal-Schlosssystem sowie auch ein Eingabe-Keyboard inkl. Fingerabdrucksensor

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TP-Links Dual-Lens-Cams decken einen 360-Grad-Bereich ab

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Thomas Ernst von TP-Vision (Philips) Schweiz zeigt das Ambilight-Spitzenmodell OLED+950

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Neu im Programm bietet TP-Vision demnächst auch die TV-950-Serie mit Mini-LEDs für die Schweiz

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Bei den ShowStoppers auf der IFA 2025 zeigte Hersteller Roborock neue Bodenwischer und Rasenmäher. PCtipp wird eines der Modelle demnächst testen

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Auf dem ShowStoppers-Gelände: Hersteller Aiper mit seinem neuen Poolreiniger

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Die ShowStoppers sind wie immer auf der IFA ein Redaktor-Magnet. Hier werden neue Geräte und Produkte gezeigt.

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Mit diesen Geräten lassen sich eigene Charakteren erschaffen.

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Da können Samsung und Apple nicht mithalten: Das derzeit wohl dünnste Android-Handy wurde bei den ShowStoppers ausgestellt. Hersteller ist Tecno Slim

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Das Handy wechselt bereits in Frankreich und Sanien für umgerechnet 240 Franken seinen Besitzer

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Auch Yale, der Cams und weitere Smart-Home-Geräte herstellt, war bei den ShowStoppers anwesend.

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Hersteller HOVER zeigte Wasserdrohnen

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Die HOVER Air Promax filmt in 8K, und ist die Wander-, Ski- und Reise-Drohne. Sie folgt dem Besitzer und fliegt mit bis zu 60 km/h.

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