Highlights der IFA 2025 in Berlin

TP-Links Tapo RV90 Pro soll nächstes Jahr lanciert werden. Der zukünftige Putzteufel mit vielen Highend-Features entnimmt der Luft die Feuchtigkeit um das Haus sauber zu halten. Kostenpunkt ca. Fr. 1200.-
TP-Link wird noch Ende des Jahres seinen Smart-Home-Sektor um eine komplette elektronische Türanlage erweitern. Dazu gehören u.a. eine Cam, ein Universal-Schlosssystem sowie auch ein Eingabe-Keyboard inkl. Fingerabdrucksensor
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
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