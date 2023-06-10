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Daniel Bader
10. Jun 2023

Die Highlights des Thomson-Events in Paris

Ein Smartphone in Hellblau

Das 99-Franken-Handy: Thomson Origin 679. Zum Artikel zu der Bildergalerie geht es hier:Thomson: massiver Produktelaunch in Paris

 © PCtipp
Smartphone-Verpackung

Das Smartphone ist u. a. mit einem 6,79 Zoll grossen Display, Fingerprint-Funktion (seitlich bei der Ein-/Austaste), 32 GB Nutzspeicher und rückseitigem Zweifach-Kamerasystem ausgestattet.

 © PCtipp
Das Smartphone

Die Modellreihe soll es auch, bis Weihnachten, als 64- und 128-GB-Version geben. Plus der 5G-Funktion ist das Modell dann für einen Strassenpreis von 179 Franken erhältlich

 © PCtipp
Blick auf Paris

Über den Dächern von Paris: der Europa-Event von Thomson

 © PCtipp
Ein Smart-TV, umgeben von Presseleuten

Thomson: Die Presse war zahlreich vor Ort und konnte sich von den TVs direkt überzeugen

 © PCtipp
Personen betrachten die Produkte

Thomson-Event: Die Produkte konnten vor Ort getestet werden

 © PCtipp
Nicole Pacheiner von Thomson

Stand Rede und Antwort: Nicole Pacheiner von Thomson

 © PCtipp
Ein früheres Thomson-Gerät

Eines der ersten TV-Modelle von Thomson war auch ausgestellt

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Älteres TV-ähnliches Gerät

Auf dem Event: Thomson war stolz auf ihren ersten Internet-fähigen Röhren-TV (rechts die Tastatur mit Interneteingabe)

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Smart-TV mit Audio-Zubehör

Thomson will demnächst auch Soundbars und ganze Soundsysteme für ihre TVs anbieten, und im Detail...

 © PCtipp
Eine Soundbar

...will der Hersteller demnächst unter seinem eigenen Brand auch Dolby-Atmos-fähige Soundbars führen

 © PCtipp
Steller am Eingang zur Veranstaltung

Unter dem Motto «Thomson renew» gab es auf dem Event vieles anzuschauen

 © PCtipp
Seitenansicht auf einen Smart-TV

Die Thomson-TVs sind nicht nur sehr schmal gebaut...

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Blick auf die Ecke des Smart-TVs

...sondern haben auch einen schmalen Rahmen

 © PCtipp
Rückseite des Smart-TVs

Die Rückseite der Thomson-TVs mit gut zugänglichen Anschlüssen

 © PCtipp
Smart-TV, eingeschaltet

So in etwa stellt sich der Hersteller den Einsatz seiner Smart-TVs vor

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Streaming-Box X4

Auch Streaming-Boxen hat der Hersteller gezeigt. Sie kommen ebenfalls noch bis Ende des Jahres auf den Schweizer Markt

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Anschlüsse der Streaming-Box

Hier die Anschlüsse des Modell T241G (X4-Box)

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Weitere Anschlüsse der Streaming-Box

Bei der X4-Box darf auch kein USB 3.0 fehlen

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Daniel Bader und Stéphane Kauffmann

Stéphane Kauffmann mit Daniel Bader auf dem Paris-Event.

 © PCtipp
Smart-TV

Die 24- und 32 Zoll-Modelle der Easy-TV-Serie lassen sich auch in einem Camper mit 12-/24-Volt-Anschluss betreiben

 © PCtipp
Webcams und eine Fernbedienung

Auch Webcams (oben im Bild) will Thomson bald lancieren. Erste Modelle waren bereits zu bestaunen

 © PCtipp
Thomson-Smart-TVs

Die TVs gibts in unterschiedlichen Grössen. Bei den 24 Zoll-Modellen können zudem die Standfüsse verschoben und dem zur Verfügung stehenden Raum entsprechend angepasst werden

 © PCtipp
Ein Gaming-Monitor

Auch ansprechende Gaming-Monitore wird Thomson demnächst lancieren...

 © PCtipp
Beschreibungsschild mit Eckdaten zum Monitor

..hier das 27-Zoll-Modell 27FGM3S13, das u. a. über einen Wiederholrate von 240 Hz verfügt

 © PCtipp
Mehrere Bildschirme

Verschiedene Bildschirme von Thomson in Schwarz und Weiss

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Anschlüsse am Smart-TV

Gut erreichbare, seitliche Anschlüsse auf der Rückseite des TVs des Herstellers. Man beachte auch den Tragegriff

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Fernbedienung, Webcam, WLAN-Adapter und Repeater

Weitere IT-Produkte des Herstellers sind noch in der Pipeline. Hier eine weitere Security-Cam, WLAN-Adapter mit zwei Antennenfühlern und ein Repeater, der in eine freie Steckdose gesteckt wird

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Zwei Game-Controler in Weiss

Thomson lanciert einen speziellen Android-TV-Gaming-Controller, der bei den TVs auch als Fernbedienung eingesetzt werden kann

 © PCtipp
Eine Webcam in Weiss

Hier nochmal die Webcam im Detail

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Ein WLAN-USB-Stick

Der WLAN-Stick mit USB-Anschluss für den Einsatz in PCs, TVs oder auch Notebooks

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Ein Repeater für die Stromsteckdose

Mit dem Thomson-Repeater lässt sich die Reichweite verlängern

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Healthcare-Produkte

Hier gabs auch Healthcare-Produkte wie eine digitale Waage, einen Blutdruckmesser und Fieberthermometer

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Ein Smart-TV, eingeschaltet

Auf dem Event: Thomson-TVs im Betrieb ...

 © PCtipp
Ein Smart-TV, eingeschaltet

...und in unterschiedlichen Grössen

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Ein Streaming-Stick

Auch das gabs von Thomson zu bestaunen: einen kleinen Streaming-Stick für Netflix & Co.

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Etwa ein Dutzend Personen zwischen den ausgestellten Geräten

Gut besuchter Event bei Radio France im 22. Stock

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Ein Smart-TV zeigt Sonnenblumen

Thomson: 32 Zoll grosser HD-TV

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Ein Smart-TV zeigt ein Lavendelfeld und einen Heissluftballon

Hier das weisse Easy-TV-Modell, ohne Android-TV-Betriebssystem

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Nochmals ein Smart-TV, aus einer seitlichen Perspektive

Weisses Thomson-TV-Gerät, Full-HD-TV und 40 Zoll gross

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Ein Smart-TV, auf dem drei Pferde zu sehen sind

50-Zoll-Variante des TVs, der Smart-TV kommt in UHD-Auflösung

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Ein Smart-TV zeigt eine Kai-Mauer am Meer

Die QLED-TV-Serie des Herstellers. Die TVs werden in Ungarn, Budapest gefertigt

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Smart-TV und ein Mann, der nachts auf seinem Camper sitzt

Thomson-TVs gibt es auch für Camper

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