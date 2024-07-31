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Klaus Zellweger
31. Jul 2024
Lesedauer 3 Min.

Schwarz wie die Nacht

HomePod mini: Punkt Mitternacht

Neu gibt es den HomePod mini in der Farbe «Mitternacht» – und es steigt der Anteil der rezyklierten Materialien. Doch da ist noch mehr.

HomePod mini in «Mitternacht»: Dieses Gerät war früher etwas anderes

© (Quelle: Apple Inc.)

In so manchem Zuhause kann es gar nicht genug Farbtupfer geben. Die HomePod-mini-Modelle tragen ihren Teil dazu bei, mit einer kleinen Neuerung. Geblieben sind die Farben Blau, Weiss, Orange und Gelb. Verschwunden ist hingegen die schwarze Version, die der Bezeichnung sowieso nicht gerecht wurde: Sie wirkte im besten Fall wie ein dunkles Grau – oder wie ein schwarzes Gerät, das seit einem Jahr nicht mehr entstaubt wurde.

Irgendeine dieses Farben passt bestimmt zum Interieur

 © Quelle: Apple Inc.

An die Stelle von Pseudo-Schwarz tritt nun die Ausführung «Mitternacht». Und tatsächlich: Es reicht zwar nicht für das Prädikat «pechschwarz» – doch Mitternacht wirkt so dunkel, wie es das schmucke Gewebe wohl hergibt. Ausserdem soll das neue Modell gemäss Apple nicht zu 90 Prozent, sondern zu 100 Prozent aus Recycling-Materialien bestehen.

Geblieben sind die inneren Werte, im Guten wie im Schlechten. Siri ist so intelligent und pfiffig wie immer, also nahe an der Grenze zur Unbrauchbarkeit. Der Radio-Dienst «TuneIn» wird uns in der Schweiz immer noch von Apple vorenthalten. Und schliesslich lässt die Aktualisierung der Farbe befürchten, dass in der nahen Zukunft keine neuen Lautsprecher zu erwarten sind, die mit der angekündigten «Apple Intelligence» zusammenarbeiten.

Aber gut fürs smarte Heim

Doch die Hardware bietet viel mehr als nur Musik. Der HomePod mini gilt bei Smart-Home-Fans als einer der besten, günstigsten und praktischsten Border-Router für das Thread-Protokoll. Der HomePod mini koordiniert auch sämtliche Geräte, die mit Apples HomeKit-Architektur funktionieren. Ausserdem steuert er die Automationen selbständig, ohne dass ein iPhone oder ein anderes Gerät präsent sein muss. Und darüber hinaus ermöglicht er den Zugriff von ausserhalb, um bereits auf der Heimreise die Klimaanlage im Haus einzuschalten.

Der HomePod mini ist mit einem Thermometer bestückt und misst die Luftfeuchtigkeit. Diese Werte können einfach abgerufen oder – viel wichtiger – für HomeKit-Automationen hinzugezogen werden. Die kleine Kugel erkennt ausserdem den Alarmton eines Rauchmelders und meldet das Ereignis schnurstracks dem iPhone, wo immer es sich gerade befinden mag.

Und zu guter Letzt muss die Intercom-Funktion erwähnt werden, bei der Durchsagen über die anderen HomePods wiedergegeben werden, etwa: «Das Essen ist fertig.» Das funktioniert sogar von unterwegs, etwa im Auto über CarPlay. Und damit ist ein weiterer Grund gegeben, um ein halbes Dutzend der knuffigen Kugeln strategisch im Haus zu verteilen.

Verfügbarkeit und Preis

Die neue Farbe ist ab sofort bei Apple verfügbar und kostet unverändert Fr. 99.35.

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