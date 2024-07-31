HomePod mini: Punkt Mitternacht

An die Stelle von Pseudo-Schwarz tritt nun die Ausführung «Mitternacht». Und tatsächlich: Es reicht zwar nicht für das Prädikat «pechschwarz» – doch Mitternacht wirkt so dunkel, wie es das schmucke Gewebe wohl hergibt. Ausserdem soll das neue Modell gemäss Apple nicht zu 90 Prozent, sondern zu 100 Prozent aus Recycling-Materialien bestehen.

Geblieben sind die inneren Werte, im Guten wie im Schlechten. Siri ist so intelligent und pfiffig wie immer, also nahe an der Grenze zur Unbrauchbarkeit. Der Radio-Dienst «TuneIn» wird uns in der Schweiz immer noch von Apple vorenthalten. Und schliesslich lässt die Aktualisierung der Farbe befürchten, dass in der nahen Zukunft keine neuen Lautsprecher zu erwarten sind, die mit der angekündigten «Apple Intelligence» zusammenarbeiten.

Aber gut fürs smarte Heim

Doch die Hardware bietet viel mehr als nur Musik. Der HomePod mini gilt bei Smart-Home-Fans als einer der besten, günstigsten und praktischsten Border-Router für das Thread-Protokoll. Der HomePod mini koordiniert auch sämtliche Geräte, die mit Apples HomeKit-Architektur funktionieren. Ausserdem steuert er die Automationen selbständig, ohne dass ein iPhone oder ein anderes Gerät präsent sein muss. Und darüber hinaus ermöglicht er den Zugriff von ausserhalb, um bereits auf der Heimreise die Klimaanlage im Haus einzuschalten.

Der HomePod mini ist mit einem Thermometer bestückt und misst die Luftfeuchtigkeit. Diese Werte können einfach abgerufen oder – viel wichtiger – für HomeKit-Automationen hinzugezogen werden. Die kleine Kugel erkennt ausserdem den Alarmton eines Rauchmelders und meldet das Ereignis schnurstracks dem iPhone, wo immer es sich gerade befinden mag.

Und zu guter Letzt muss die Intercom-Funktion erwähnt werden, bei der Durchsagen über die anderen HomePods wiedergegeben werden, etwa: «Das Essen ist fertig.» Das funktioniert sogar von unterwegs, etwa im Auto über CarPlay. Und damit ist ein weiterer Grund gegeben, um ein halbes Dutzend der knuffigen Kugeln strategisch im Haus zu verteilen.

Verfügbarkeit und Preis

Die neue Farbe ist ab sofort bei Apple verfügbar und kostet unverändert Fr. 99.35.