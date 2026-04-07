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Boris Boden
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Patrick Hediger
7. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Honor 600 Lite: Mittelklasse mit Aluminium-Gehäuse

Mit einem Akku mit grosser Kapazität und einem für ein Mittelklasse-Smartphone ungewöhnlichen Aluminium-Unibody soll das Honor 600 Lite überzeugen.
© Honor Technologies

Honor startet seine neue 600er-Serie von Mittelklasse-Smartphones mit dem 600 Lite, das ab sofort für 399,90 Euro in Grau, Grün oder Schwarz verfügbar ist. In den nächsten Wochen dürfte der chinesische Hersteller noch die höher positionierten Modelle 600 und 600 Pro nachlegen. In der Schweiz bietet Digitec die Geräte für 323.98 Franken zum Kauf an.

Ungewöhnlich für die Preisklasse ist das Gehäuse aus einem Aluminiumblock, dessen Rückseite an ein iPhone 17 Pro erinnert. Es wurde laut dem Hersteller erstmals in einem integrierten Vakuum-Schmiedeverfahren gefertigt, das eine um 26 Prozent verbesserte Bruchfestigkeit ermöglichen soll. Trotz der robusten Metallkonstruktion, die Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe überstehen soll und gemäss IP66 vor Staub und Spritzwasser geschützt ist, bleibt das Smartphone mit 7,34 mm Tiefe und rund 180 g Gewicht besonders schlank. Am Gehäuse gibt es auch einen eigenen Button für den schnellen Start der Kamera.

Die weitere Ausstattung umfasst ein 6,6-Zoll-Amoled-Display mit einem sehr schmalen Rahmen und 2.600 x 1.200 Pixeln, einen MediaTek Dimensity 7100 Elite Octa-Core-Prozessor, eine 16-Megapixel-Selfiecam, 8 GB RAM und 256 GB Datenspeicher. Die rückwärtige Kamera löst mit 108 Megapixeln auf, dazu kommt noch eine 5-Megapixel-Ultraweitwinkellinse. Mit zwei Tagen Laufzeit im normalen Betrieb soll der grosse Akku mit 6.520 mAh besonders ausdauernd sein. Er kann mit 45 Watt geladen werden, drahtloses Laden ist aber nicht möglich.

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