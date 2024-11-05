Wasserzeichen in Word und LibreOffice Writer

Manchmal möchte man einem Dokument ein Kennzeichen hinzufügen, das den Leser oder die Leserin darauf aufmerksam macht, dass man beispielsweise nur den Entwurf eines Textes vor sich hat. Oder dass das Dokument vertraulich ist. Oder Sie wollen Ihrem Text Ihr Firmenlogo hinterlegen. Ein Wasserzeichen dient allerdings nicht zum Aufhübschen eines Dokuments.

Folgendes zeigen wir anhand von Word aus Microsoft 365 und für den LibreOffice Writer 7.4. Falls Sie die Anleitung für alte Word-Versionen suchen, lesen Sie hier weiter.

Wasserzeichen in Word

Wechseln Sie in Word zum Reiter Entwurf und öffnen Sie im Bereich Seitenhintergrund das Menü Wasserzeichen. Einige Wasserzeichen-Vorlagen sind schon da, etwa «Vertraulich» oder «Eilt». Sie können aber auch Ihren eigenen kurzen Text verwenden oder sogar ein Bild. Hierfür greifen Sie zu Benutzerdefiniertes Wasserzeichen. Wählen Sie etwa Bildwasserzeichen und navigieren Sie sich zum gewünschten Bild durch.

Aufgepasst! Wasserzeichen sollten normalerweise hinter dem Text nur grau erscheinen, um das Lesen des Textes nicht zu stark zu beeinträchtigen. Bunte Bilder wie Fotos eignen sich hierfür nicht, denn wenn Sie die Auswaschen-Option im gleichen Dialog anhaken, wird das Bild zu blass und ist gar nicht mehr erkennbar. Und wenn Sie auf die Auswaschen-Funktion verzichten, ist das Wasserzeichen zu kräftig und lenkt vom Text ab. Auch ein farbiges Logo wird nicht gut aussehen. Ich empfehle in diesem Fall, vorher eine Kopie des Logos in einer Bildbearbeitung (z. B. IrfanView) zu öffnen und schwarz einzufärben. Schwarz mit Auswaschen-Option passt meistens am besten.