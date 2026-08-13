Honor stellt das Robot Phone offiziell vor

Seit Monaten hat Honor den Hype um sein Robot Phone angeheizt, das unter anderem aus der Distanz auf dem MWC in China bewundert werden konnte. Jetzt hat der Hersteller das Smartphone in seiner chinesischen Heimat offiziell vorgestellt und startet den Verkauf zu Preisen ab umgerechnet knapp 1'300 Euro. Wann und zu welchem Preis das Robot Phone auch nach Deutschland und die Schweiz kommen könnte, ist noch unklar.

Das neue Element, das bei Smartphones ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist der variable Roboterarm, der aus der Rückseite ausklappt und über einen Gimbal aus Titan eine 200-Megapixel-Kamera hält. Diese wurde in Kooperation mit dem deutschen Spezialisten für professionelle Filmkameras Arri entwickelt. Trotz des aufwändigen Mechanismus ist das Telefon 9,6 Millimeter dünn, aber mit seinen 248 Gramm kein Leichtgewicht.

Die Kamera ermöglicht Videos in 4K-Auflösung und hat einen Honor H1 Bildchip. Der Gimbal lässt sich per Sprachbefehl steuern, etwa um ihn fast über 360 Grad zu drehen oder ein Objekt in den Fokus zu nehmen. Zudem kann per KI eine Objektverfolgung beim Filmen oder Livestreaming erfolgen.

Neben der Gimbal-Kamera gibt es auf der Rückseite noch eine 200-Megapixel-Kamera mit 2,7-fachem optischem Zoom und ein 50-Megapixel Ultraweitwinkelobjektiv. Eine Frontkamera gibt es nicht, da die Gimbal-Kamera durch Drehung diese Aufgabe übernimmt. Weitere Features sind ein 6,3-Zoll-OLED-Display mit maximal 120 Hz Bildwiederholrate, ein Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chipsatz, 12 oder 16 GB RAM und 512 oder 1 TB Datenspeicher. Der 7.060-mAh-Akku kann mit 120 Watt per Kabel oder 50 Watt drahtlos geladen werden.