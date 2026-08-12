Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
12. Aug 2026
Lesedauer 3 Min.

Bericht zur Informationssicherheit beim Bund 2025

Der Bundesrat hat den Bericht «Informationssicherheit Bund 2025» zur Kenntnis genommen. Die Bundesverwaltung hat bei der Umsetzung des Informationssicherheitsgesetzes weitere Fortschritte erzielt. 
© shutterstock.com/kavalenkava

Vorangetrieben wurden insbesondere der Aufbau einer kohärenten Sicherheits- und Lieferkettengovernance, die Ablösung veralteter Systeme sowie die Stärkung der Resilienz gegenüber Cyberbedrohungen. Es waren keine schwerwiegenden Vorfälle zu verzeichnen.

Der Bericht Informationssicherheit Bund 2025 zeigt auf, dass die Bundesverwaltung beim Aufbau der Informationssicherheit weitere Fortschritte erzielt hat. Gleichzeitig benennt der Bericht prioritäre Handlungsfelder für die Stärkung der Informationssicherheit, darunter die flächendeckende Inbetriebnahme von Informationssicherheitsmanagementsystemen (ISMS), die Harmonisierung von Prozessen und Tools, die Weiterentwicklung des Betriebssicherheits- und Personensicherheitsregimes sowie die Verankerung eines wirksamen Lieferantenmanagements.

Der Bericht basiert auf einer strukturierten Umfrage bei den Informationssicherheitsbeauftragten der Departemente (ISBD) und der Bundeskanzlei (BK) sowie auf den Sicherheitsmeldungen und Berichten der internen Leistungserbringer (LE).

Sicherheitsvorfälle im Berichtsjahr

2025 gab es Sicherheitsvorfälle, darunter DDoS-Angriffe, einen Ransomware-Vorfall bei der Gesundheitsstiftung Radix, Schwachstellen in SharePoint-Systemen sowie Phishing- und Spoofing-Vorfälle. Diese Vorfälle blieben ohne schwerwiegende Folgen für Informationen und Daten des Bundes. Die Vorfälle zeigen aber auch, dass Prävention und Stärkung der Resilienz weiterhin wichtig sind.

Stand der Arbeiten in den Departementen

Die Departemente nahmen gezielte organisatorische, technische und prozessuale Anpassungen zur Stärkung der Informationssicherheit vor. Ausgangspunkt bildeten die Überarbeitung der Weisung zur integralen Sicherheit sowie die Anpassung der Beschaffungs- und Projektführungsprozesse unter systematischer Einbindung der Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragten. Auch Schulungen wurden systematisch durchgeführt, wobei insbesondere bei externen Mitarbeitenden Potenzial für eine höhere Teilnahmerate und eine bessere Erfassung besteht.

Des Weiteren schreitet der Aufbau der Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS) voran. Der Stand der Umsetzung variiert, insgesamt führen die Arbeiten aber zu einer stärkeren Verankerung der Informationssicherheit in der Bundesverwaltung. Weiterhin bestehen Herausforderungen bei der Harmonisierung von Prozessen und Werkzeugen, bei der Revision technischer Vorgaben, sowie beim Lieferantenmanagement.

Sicherheitsvorgaben und Beratung: die Fachstelle des Bundes für Informationssicherheit

Für die Umsetzung der Informationssicherheit fungiert die Fachstelle des Bundes für Informationssicherheit (FS BIS), angesiedelt beim Staatssekretariat für Sicherheitspolitik SEPOS, als zentrale Anlaufstelle. Sie sorgt für eine einheitliche Anwendung der Sicherheitsvorgaben, berät die verpflichteten Behörden in rechtlichen, organisatorischen sowie technischen Fragen und erlässt Verwaltungsverordnungen zur Sicherung der Verwaltungstätigkeit. Bei schwerwiegenden Informationssicherheitsvorfällen unterstützt sie die betroffenen Stellen, um Risiken zu begrenzen und den Schutz schutzwürdiger Informationen sicherzustellen.

2025 wurde zudem die Grundlage für die Einführung des Informationssicherheitsmanagementsystems DigiSec als standardisierte und bundesweit einheitliche ISMS‑Anwendung gelegt. Mit DigiSec können die sicherheitsrelevanten Managementprozesse digitalisiert, automatisiert und standardisiert werden, in konsequenter Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben. DigiSec soll künftig als gemeinsamer Fachdienst unter Verantwortung des SEPOS betrieben werden.

Bericht Informationssicherheit Bund 2025 (PDF)

Kommentare

Sicherheit Politik
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Amazon-Drohne MK30
News
Amazon liefert erstmals ausserhalb der USA per Drohne aus
Von einer Basis in Nordengland aus beliefert Amazon im nahen Umfeld Kunden jetzt auch im regulären Betrieb per Drohne. Auf diese Weise sollen die Waren maximal 60 Minuten nach der Bestellung dort sicher landen.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
11. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Harald A. Summa wird Chair der Internet Society
Harald A. Summa, Chairman der Initiative Diplomatic Council Quantum Leap (DCQL), ist zum Chair des Organization Member Advisory Council (OMAC) der Internet Society (ISOC) gewählt worden.
3 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Johann Scheuerer
11. Aug 2026
Mehr erfahren
News
«Lex Netflix»
Investitionen in das Schweizer Filmschaffen steigen 2025 um 25 Prozent
Seit dem 1. Januar 2024 gilt die im Filmgesetz verankerte Investitionspflicht für Unternehmen mit Fernseh- und Abrufdiensten. Sie müssen mindestens 4 Prozent ihrer in der Schweiz erzielten Bruttoumsätze in das Schweizer Filmschaffen investieren. Die Auswertung des Bundesamts für Kultur (BAK) für das Jahr 2025 zeigt, dass die Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent zugenommen haben.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
10. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Soluna-Beach-Party-Launch
Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches
Samsung hat im Soluna-Beach-Club in Zürich bei Tiefenbrunnen seine neue Galaxy Z Serie der Foldbables und Smart-Watches vorgestellt. Das Line-Up umfasst drei Falt-Smartphones und drei smarte Uhren - allerdings für unterschiedliche Zielgruppen. PCtipp hat die Preise, und sagt, welches Modell sich für welchen Anwender empfiehlt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
22. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare