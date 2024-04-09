HP Schweiz mit grosser Drucker-Offensive

In eigener Sache und Vorankündigung: PCtipp wird exklusiv mit HP Schweiz ein Video-Webcast durchführen, in dem wir zusammen mit dem Hersteller die vier Officejet-Tinten-Multifunktionsgeräte (OfficeJet Pro 8122e, 9120e, 9132e und 9730e) sowie den LaserJet Pro 9302 als Farblaser-Multifunktionsgerät genauer vorstellen. Im aufgezeichneten Webcast werden alle fünf Geräte genauer (!) vorgestellt, ihre Zielgruppe genannt. Auch die Inbetriebnahme via HP-App wird konkret gezeigt. Zudem werden wir zusammen mit HPs Printing-Kategorie-Manager Michael Schmocker einen separaten Blick auf die HP-Tinten-Flatrate «Instant Ink» werfen. Der Video-Webcast wird am 26. April hier auf der PCtipp-Webseite zum Anschauen kostenlos verfügbar sein.

Einmalige Chance: Ausserdem können Sie ab sofort hier zu HPs neu lancierten fünf Druckern, der HP-Flatrate sowie aber auch zu anderen Themen (!) rund ums Drucken Ihre Frage im PCtipp-Forum stellen. PCtipp sammelt alle Fragen, und wird diese im Rahmen des Webcast mit HP zusammen erläutern respektive beantworten. Bitte nutzen sie diese einmalige Gelegenheit. Registrieren Sie sich (wenn nicht schon geschehen) und stellen Sie Ihre Frage in unserem Forum. Bitte bedenken Sie dabei: Seien Sie fair beim Stellen der Frage, bleiben Sie konkret und sachlich. Danke!! Hier gehts zum entsprechenden Forumseintrag.

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HP OfficeJet 8122e: Einstieg ins Homeoffice