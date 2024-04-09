Kompakt, schnell, effizient
HP Schweiz mit grosser Drucker-Offensive
Gerade für kleine bis mittlere Unternehmen (KMU) ist eine hohe Produktivität immens wichtig. Ein aktueller Drucker respektive verzahnte Druckerlösung kann sich hierbei schnell auszahlen: Sie sorgt unterm Strich für einen reibungslosen Workflow, sei es für Kleinstunternehmen, im Kreativ- und Designstudio, Architektenbüro oder eben auch in Abteilungen bis mittlere Grösse.
Fürs kleine bis grosse Business: HP lanciert gleich fünf neue Multifunktionsgeräte. Konkret vier Officejet-Pro-Varianten, die mit vier separaten Tinten drucken, und ein Laserjet Pro-Modell, das mit Toner arbeitet. Der gemeinsame Nenner der Officejet-Pro-MFGs: Alle vier Modelle können auf die HP eigene Tintenflatrate «Instant Ink» zu monatlichen, fixen Druckkosten zurückgreifen. PCtipp erklärt auf den folgenden Seiten die neuen Modelle, die Flatrate «Instant Ink», und sagt, welches Gerät sich für welchen Anwender lohnt.
In eigener Sache und Vorankündigung: PCtipp wird exklusiv mit HP Schweiz ein Video-Webcast durchführen, in dem wir zusammen mit dem Hersteller die vier Officejet-Tinten-Multifunktionsgeräte (OfficeJet Pro 8122e, 9120e, 9132e und 9730e) sowie den LaserJet Pro 9302 als Farblaser-Multifunktionsgerät genauer vorstellen. Im aufgezeichneten Webcast werden alle fünf Geräte genauer (!) vorgestellt, ihre Zielgruppe genannt. Auch die Inbetriebnahme via HP-App wird konkret gezeigt. Zudem werden wir zusammen mit HPs Printing-Kategorie-Manager Michael Schmocker einen separaten Blick auf die HP-Tinten-Flatrate «Instant Ink» werfen. Der Video-Webcast wird am 26. April hier auf der PCtipp-Webseite zum Anschauen kostenlos verfügbar sein.
Einmalige Chance: Ausserdem können Sie ab sofort hier zu HPs neu lancierten fünf Druckern, der HP-Flatrate sowie aber auch zu anderen Themen (!) rund ums Drucken Ihre Frage im PCtipp-Forum stellen. PCtipp sammelt alle Fragen, und wird diese im Rahmen des Webcast mit HP zusammen erläutern respektive beantworten. Bitte nutzen sie diese einmalige Gelegenheit. Registrieren Sie sich (wenn nicht schon geschehen) und stellen Sie Ihre Frage in unserem Forum. Bitte bedenken Sie dabei: Seien Sie fair beim Stellen der Frage, bleiben Sie konkret und sachlich. Danke!! Hier gehts zum entsprechenden Forumseintrag.
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HP OfficeJet 8122e: Einstieg ins Homeoffice
Laut Hersteller HP ist das 3-in-1-Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner und Kopierer), der Officejet Pro 8122e, optimal fürs Homeoffice konzipiert, und besitzt dazu auch mit «HP Wolf Security» weitreichende Sicherheitsfunktionen. Vor allem mit der «leicht» zu bedienenden Druck-App lassen sich Notizen bis hin zu Präsentationen professionell aufs Blatt Papier bringen, meint HP. Der Drucker soll sich unter anderem durch einen flüsterleisen Druck, Selbstheilungsfunktion bei Benutzung der vorhandenen Wi-Fi-Verbindung auszeichnen. Die originalen HP-Tintendruckpatronen (Cyan, Magenta, Geld und Schwarz) sind mit einem Chip ausgestattet. Werden andere Patronen (ohne einen solchen Chip) verwendet, stellt das Gerät den Druckdienst ab. Und: Laut HP handelt es sich bei dem OfficeJet-Pro-Modell um einen HP+-tauglichen Drucker. Der «HP+»-Dienst kann (muss aber nicht!) während er Einrichtung des MFGs ausgewählt werden. Nur mit HP+ bietet der Hersteller allerdings Vorteile. Mehr Information zu HP+ gibts unter http://www.hp.com/plus.
Wichtig: HP+ erfordert ein HP-Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung. Einmal ausgewählt können danach nur noch Original-HP-Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers verwendet werden.
Folgende weitere Ausstattung bietet der Officejet Pro 8122e, der für einen Strassenpreis von Fr. 129.- seinen Besitzer wechselt:
• Max. 20 S./Min. Schwarzweiss, 10 S./Min. in Farbe
• 225-Blatt-Zufuhrfach
• Farb-Touchscreen (Diagonale: 6,86 cm)
• Automatische Dokumentenzuführung (35 Blatt)
• Anschlüsse: LAN, USB, Wi-Fi (Dual-Band)
• Instant Ink (=HP-Tinten-Flatrate) kompatibel
• 3 Monate Tinte inklusive mit HP+
• Bis zu 3 Jahre Garantie
PCtipp meint: Der Officejet Pro 8122e ist ein kompaktes Tinten-Multifunktionsgerät fürs Homeoffice. Es stellt für den Anwender die wichtigsten Funktionen parat.
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HP Officejet Pro 9120e: das Kraftpaket fürs Home-Office
Direkt über dem Pro-8122e-Modell positioniert Hersteller HP seine ebenso neue OfficeJet-Pro-9120e-Variante, die all das leistet, was auch das Pro-8122e-Modell bietet. Zusätzlich gibts mehr Papierkapazität (250 Blatt), eine Faxeinheit und die Funktion für beidseitiges Scannen eines Dokumentes. Auch dieses Multifunktionsgerät ist HP+-fähig, und bietet demnach die gleichen Möglichkeiten für den Druck inklusive der HP-Flatrate-Option Instant Ink. Vorgesehen ist das 4-in-1-«Kraftpaket» für gössere Druckvolumina. Das Multifunktionsgerät kostet Fr. 193.-, und hat folgende Ausstattung:
• 22 S./Min. in Schwarzweiss, 18 S./Min. in Farbe
• 250-Blatt-Papierzuführung
• Automatische Dokumentenzuführung (35 Blatt)
• Sensor für niedrigen Papierstand
• Anschlüsse: LAN, USB + USB 2.0 Host (Direktdruck), Wi-Fi (Dual-Band)
• Farb-Touchscreen (Diagonale: 6,86 cm)
• Erweitertes mobiles Scannen/Shortcuts
• Instant Ink kompatibel
• 3 Monate Tinte inklusive mit HP+
• Bis zu 3 Jahre Garantie
PCtipp meint: Die Möglichkeit, beidseitige Dokumente zu scannen (per Wendemechanismus) und zu kopieren, machen HPs Officejet Pro 9120e, zu einer gehobenen Homeoffice-MFG-Zentrale.
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HP Officejet Pro 9132e: für hohe Flexibilität und Tempo
Wer noch mehr Flexibilität braucht, kann sich mit dem Modell Officejet Pro 9132e anfreunden. Das 4-in-1-Gerät (Drucker, Scanner, Kopierer, Fax) ist mit einer Dual-Duplex-Einheit für das Digitalisieren/Kopieren von Dokumenten in nur einem Durchgang ausgestattet. Ansonsten ist die Ausstattung des 239 Franken teuren Tintenstrahl-Multifunktionsmodells identisch mit der Pro-9120e-Variante:
• 22 S./Min. in Schwarzweiss, 18 S./Min. in Farbe
• 250-Blatt-Papierzuführung
• Automatische Dokumentenzuführung (35 Blatt)
• Sensor für niedrigen Papierstand
• Anschlüsse: LAN, USB + USB 2.0 Host (Direktdruck), Wi-Fi (Dual-Band)
• Farb-Touchscreen (Diagonale: 6,86 cm)
• Erweitertes mobiles Scannen/Shortcuts
• Instant Ink kompatibel
• 3 Monate Tinte inklusive mit HP+
• Bis zu 3 Jahre Garantie
PCtipp meint: Aufgrund der Dual-Duplex-Funktion können Dokumente in einem Durchgang (!) gescannt und kopiert werden. Das beschleunigt das Arbeitstempo ein gehöriges Stück. Ist ein schneller und effizienter Workflow massgebend, ist HPs Officejet Pro 9132e ein starker Partner.
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HP Officejet Pro 9730e: bis zum A3-Format
Für alle, die einen Grossformatdruck bis A3 benötigen, bietet HP den 3-in1-Drucker Officejet Pro 9730e (Preis: Fr. 239.-). Er ist zugleich auch die teuerste Drucklösung des Printspezialisten. Als Highlight bietet das Modell mit P3«bildschirmgetreue» Ausdruck, da der Standard ein grösseres Farbspektrum im Vergleich zu sRGB verspricht. Ausserdem sind gleich zwei 250 Blatt grosse Papierschächte in das Modell integriert. Weiteres Feature ist «Smart Click». Damit können Dateien bis A3 in verschiedenen Formaten mit «nur wenigen Klicks» gelöscht, angeordnet sowie auch gedruckt werden.
Hintergrund zu P3: Der DCI-P3-Farbraum definiert den Farbumfang oder die Farbpalette. Er deckt einen grösseren Bereich des sichtbaren Farbspektrums ab und ermöglicht eine präzisere und lebendigere Darstellung von Farben. Dies ist vor allem für bestimmte Anwendungen wichtig, bei denen eine hohe Farbgenauigkeit erforderlich ist, wie zum Beispiel beim Farbmanagement und bei der Bildbearbeitung. Für den P3-Druck gilt: Durch die Verwendung des DCI-P3-Farbraums ist sichergestellt, dass Bilder mit grösstmöglicher Farbgenauigkeit und Konsistenz gedruckt werden.
Die weitere Ausstattung:
• Drucken bis zu A3-Grossformat
• Bildschirmgetreue Drucke mit P3
• Variables Drucken mit HP Smart Click
• 22 S./Min. in Schwarzweiss, 18 S./Min. in Farbe
• 2 Papierzuführungen für je 250 Blatt
• Automatische Dokumentenzuführung (35 Blatt)
• Instant Ink kompatibel
• 3 Monate Tinte inklusive mit HP+
PCtipp meint: Mit dem Officejet Pro 9730e hat Hersteller HP auch ein neues A3-Multifunktionsgerät im Portfolio, das mit der Instant-Ink-Flatrate zusammenarbeitet. Beim professionellen P3-Farbraum kann das Tintenmodell seine Vorteile ausspielen.
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HP «Instant Ink»: Tinten-Flatrate zum Fixpreis
Der Idee der HP-Flatrate «Instant Ink» liegt der Abonnementsgedanke zugrunde. Besitzt ein Anwender einen «Instant Ink»-kompatiblen Drucker (sämtliche hier vorgestellten vier neuen Modelle, konkret die Tinten-MFGs Officejet Pro 8122e, 9120e, 9132e und 9730e), kann er eine festgelegte monatliche Seitenzahl zum Fixpreis bedrucken. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um schwarzweisse oder farbige Seiten handelt. Ausschlaggebend sind die per Abo-Vertrag definierten Seitenzahlen (pro Monat). Die Startpreise liegen bei Fr. 2.25 pro Monat (Drucktarif «Selten ») und reichen bis Fr. 32.50 pro Monat («Office»-Tarif). Bequem: Mit einem HP-Instant-Ink-Abonnement wird die Tinte direkt zugestellt und ist somit immer rechtzeitig verfügbar. Der ans Internet angeschlossen e Drucker meldet, wenn der Tintenvorrat einer installierten Patrone zu Neige geht. So ist laut HP sichergestellt, dass ohne Unterbrechung weitergedruckt wird. Der gewählte Instant-Ink-Tarif kann dabei jederzeit und kostenfrei geändert oder kündigt werden. Mehr Infos zur Flatrate gibt es hier.
PCtipp meint: HPs «Instant Ink»-Abo lohnt sich in besonderem Mass dann, wenn viel und/oder regelmässig gedruckt wird. In diesem Fall winkt ein Einsparpotenzial von 50 Prozent oder mehr.
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HP LaserJet Pro 3302fdw: Laser-Profi
Das Farblaser-MFG Laserjet Pro 3302fdw («fdw» sind Kürzel und stehen für Fax, den automatischen Duplexdruck und WLAN) richtet ist ein Business-Profi – durch und durch. Nebst automatischem Duplexdruck kann es auch zuvor digitalisierte zweiseitige Dokumente in einem Durchgang kopieren. Das für einen Strassenpreis von 520 Franken erhältliche und kompakte gebaute 4-in-1-Modell (42 x 42 x 34 cm, B x H x T) ist zudem mit einem 250 Blatt fassenden Papierschacht ausgestattet, die erste Seite liegt nach Angaben des Herstellers in knapp 11 Sekunden im Ausgabeschacht.
Die weitere Ausstattung:
• Automatischer Duplexdruck
• Doppelseitiges Scannen/Kopieren
• 10,9 cm grosser Farb-Touchscreen
• Automatische Papierstau-Behebung
• Bis zu 26 S./Min. in Schwarzweiss, 25 S./Min. in Farbe
• Kapazität: 250 Seiten plus 1 Seite (Mehrzweckfach)
• Automatische Papierzufuhr (50 Seiten)
• HP-Wolf-Pro-Security-Sicherheitsfunktionen
• Ausstattung: Wi-Fi (Dual-Band), USB + USB 2.0 (Host), LAN
PCtipp meint: Wer auf Toner statt Tinte setzt, kann auf HPs neuen Laserjet Pro 3302fdw in Betracht ziehen. Dank der Duplex-Funktion und weitreichenden Business-Funktionen lassen sich Arbeitsprozesse in Abteilungen beschleunigen.
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