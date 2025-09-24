Wearables
Huawei bringt Watch GT 6 Serie und FreeBuds 7i
Huawei nutzt den Herbst 2025 für einen grossen Aufschlag im Wearable-Segment. In Paris stellte der Konzern seine neue Huawei Watch GT 6 Serie vor, begleitet von weiteren Neuheiten wie der Watch Ultimate 2, der Watch D2, den FreeBuds 7i sowie dem MatePad 12 X. Parallel dazu präsentierte Huawei mit „Now Is Yours“ ein neues Markenethos und kündigte die internationale Kreativinitiative GoPaint Worldwide Creating Activity an.
Die neue GT-6-Serie richtet sich klar an sportlich aktive Nutzerinnen und Nutzer. Über 100 Trainingsmodi sind verfügbar, besonders hervorgehoben werden die vier Outdoor-Schwerpunkte Radfahren, Trailrunning, Golf und Skifahren. Die GT 6 Pro ist die erste Smartwatch, die einen virtuellen Powermeter integriert. Radfahrerinnen und Radfahrer können damit ihre Trainingsintensität direkt am Handgelenk messen, ohne auf externe Sensoren angewiesen zu sein. Huawei verweist auf Simulationen und Labortests im Windkanal, die die Genauigkeit nahe an professionelle Systeme heranführen sollen.
Auch Trailrunner erhalten neue Funktionen: Höhenprofile, Steigungsanzeigen in Echtzeit und eine präzisere Routenplanung per Höhenlinienkarte. Golferinnen und Golfer können auf digitale Platzkarten von mehr als 17.000 Courses weltweit zugreifen, während Skifahrer ihre Abfahrten mit Geschwindigkeit, Distanz und Zeit detailliert analysieren.
Technisch hat Huawei die Serie ebenfalls weiterentwickelt. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Modell bis zu 21 Tage, möglich durch einen neuartigen Silizium-Akku mit deutlich erhöhter Kapazität. Das Sunflower Positioning System soll 20 % präzisere GPS-Daten liefern als die Vorgängergeneration. Ergänzt wird das Ganze durch das neue TruSense-System, das Gesundheitsparameter wie Herzfrequenzvariabilität und Kreislaufdaten erfasst und mit einer Pulswellenanalyse-App koppelt. Nutzerinnen und Nutzer können so EKGs direkt am Handgelenk durchführen.
Die GT 6 Pro hebt sich auch optisch ab: ein Gehäuse aus Titanlegierung in Luftfahrtqualität, Saphirglas und Nanokeramik sorgen für Robustheit. Das Display ist grösser und heller als beim Vorgänger – bis zu 3000 Nits sollen auch bei direkter Sonne klare Sicht bieten. Unterschiedliche Armbandvarianten von sportlich bis elegant sollen verschiedene Zielgruppen ansprechen. Die Standardversion der GT 6 ist in 41 mm und 46 mm erhältlich, die Pro aktuell ausschliesslich in 46 mm.
FreeBuds 7i ergänzen das Portfolio
Neben den Uhren brachte Huawei in Paris auch die FreeBuds 7i. Die True-Wireless-Kopfhörer setzen auf die neue ANC-Technologie 4.0, die Störgeräusche adaptiv filtert. Ein 11-mm-Treiber, räumlicher Klang und Knochenschallmikrofone sollen für bessere Gesprächsqualität sorgen. Auch Gestensteuerung per Kopfbewegung ist integriert. Die Buds sind IP54-zertifiziert und damit für Sporteinsätze geeignet.
Mit der Watch Ultimate 2 richtet sich Huawei an Abenteurer. Die Uhr unterstützt Tauchgänge bis 150 Meter und bietet sonarbasierte Kommunikation unter Wasser. Die Watch D2 erweitert Funktionen zur Blutdruckmessung. Ergänzt wird die Palette durch das MatePad 12 X mit PaperMatte-Display und einem neuen M-Pencil-Pro für kreative Anwendungen.
Schweizer und deutsche Verfügbarkeit und Preise
Für den deutschen Markt sind die neuen Produkte ab sofort erhältlich – im Huawei Flagship Store in Berlin, über den Huawei Online-Store sowie bei gängigen Händlern und E-Commerce-Plattformen.
- Watch GT 6 ab 249 € UVP, in Varianten 41 mm und 46 mm, mit verschiedenen Farb- und Armbandoptionen.
- Watch GT 6 Pro ab 379 € UVP, ausschliesslich in 46 mm, mit Titan-, Leder- oder Fluorelastomer-Armbändern.
- FreeBuds 7i zu 99 € UVP, in Schwarz, Weiss oder Pink.
In der Schweiz gibt es die Watch GT 6 ab 219 Franken und die Watch GT 6 Pro ab 339 Franken. Die FreeBuds 7i sind bisher nicht erhältlich, doch auf der Schweizer Website von Huawei sind sie bereits zu finden.
Zum Marktstart gibt es in Deutschland Einführungsaktionen: Käuferinnen und Käufer erhalten bis Ende Oktober je nach Modell Rabatte oder Gratiszugaben, etwa FreeBuds SE 3 oder zusätzliche Armbänder. Bei MediaMarkt und Saturn wird zeitweise ein Rabattcode für die Watch GT 6 angeboten.
Neue Markenbotschaft
Mit „Now Is Yours“ will Huawei seine Strategie stärker auf junge Nutzerinnen und Nutzer ausrichten. Das Unternehmen verbindet Lifestyle, Mode und Technik und startet mit GoPaint eine weltweite Initiative für digitale Kreativität. Sie soll Künstlerinnen und Künstler motivieren, mit Stifttechnologien neue Ausdrucksformen zu schaffen.
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