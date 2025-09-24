Huawei bringt Watch GT 6 Serie und FreeBuds 7i

Neben den Uhren brachte Huawei in Paris auch die FreeBuds 7i. Die True-Wireless-Kopfhörer setzen auf die neue ANC-Technologie 4.0, die Störgeräusche adaptiv filtert. Ein 11-mm-Treiber, räumlicher Klang und Knochenschallmikrofone sollen für bessere Gesprächsqualität sorgen. Auch Gestensteuerung per Kopfbewegung ist integriert. Die Buds sind IP54-zertifiziert und damit für Sporteinsätze geeignet.

Mit der Watch Ultimate 2 richtet sich Huawei an Abenteurer. Die Uhr unterstützt Tauchgänge bis 150 Meter und bietet sonarbasierte Kommunikation unter Wasser. Die Watch D2 erweitert Funktionen zur Blutdruckmessung. Ergänzt wird die Palette durch das MatePad 12 X mit PaperMatte-Display und einem neuen M-Pencil-Pro für kreative Anwendungen.

Schweizer und deutsche Verfügbarkeit und Preise

Für den deutschen Markt sind die neuen Produkte ab sofort erhältlich – im Huawei Flagship Store in Berlin, über den Huawei Online-Store sowie bei gängigen Händlern und E-Commerce-Plattformen.

Watch GT 6 ab 249 € UVP, in Varianten 41 mm und 46 mm, mit verschiedenen Farb- und Armbandoptionen.

Watch GT 6 Pro ab 379 € UVP, ausschliesslich in 46 mm, mit Titan-, Leder- oder Fluorelastomer-Armbändern.

FreeBuds 7i zu 99 € UVP, in Schwarz, Weiss oder Pink.

In der Schweiz gibt es die Watch GT 6 ab 219 Franken und die Watch GT 6 Pro ab 339 Franken. Die FreeBuds 7i sind bisher nicht erhältlich, doch auf der Schweizer Website von Huawei sind sie bereits zu finden.

Zum Marktstart gibt es in Deutschland Einführungsaktionen: Käuferinnen und Käufer erhalten bis Ende Oktober je nach Modell Rabatte oder Gratiszugaben, etwa FreeBuds SE 3 oder zusätzliche Armbänder. Bei MediaMarkt und Saturn wird zeitweise ein Rabattcode für die Watch GT 6 angeboten.

Neue Markenbotschaft

Mit „Now Is Yours“ will Huawei seine Strategie stärker auf junge Nutzerinnen und Nutzer ausrichten. Das Unternehmen verbindet Lifestyle, Mode und Technik und startet mit GoPaint eine weltweite Initiative für digitale Kreativität. Sie soll Künstlerinnen und Künstler motivieren, mit Stifttechnologien neue Ausdrucksformen zu schaffen.