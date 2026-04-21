Huawei stellt die Pura-90-Serie mit zwei Smartphones vor

In China hat Huawei seine neue Pura-90-Serie mit zwei Modellen gezeigt. Ob und zu welchem Preis die Flaggschiffe auch nach Europa kommen, wurde noch nicht bekannt. Da die Vorgänger Pura 80 Pro und Pura 80 Ultra mit einiger Verspätung auch nach Deutschland kamen, könnten wir auch das Pura 90 Pro und das Pura 90 Pro Max hier sehen. In China beginnen die Preise für die neuen Geräte, die ab dem 29. April verfügbar sind, umgerechnet bei rund 690 Euro für das Pro und 810 Euro für das Pro Max.

Beide nutzen wegen des US-Embargos das hauseigene HarmonyOS als Betriebssystem und einen hauseigenen Kirin 9030S-Chipsatz, bei nicht ganz klar ist, ob auch 5G unterstützt wird. Auffällig sind die Farbverläufe der teilweise sehr bunten Rückseiten. Beim Akku bieten beide 6.000 mAh Kapazität und laden mit 100 Watt per Kabel oder 80 Watt drahtlos. Ebenfalls an Bord sind der Schutz vor Staub und Wasser gemäss IP68/69 und eine 13-Megapixel-Frontkamera. Das Pro hat ein OLED-Display mit 6,6 Zoll und maximal 120 Hz Bildwiederholrate, im Pro Max gibt es ein grösseres 6,9-Zoll-Display.

Ein Schwerpunkt sind traditionell die Kameras der Smartphones, die in einem dreieckigen Modul angeordnet sind. Das Pro Max hat einen sehr grossen 1/1,28-Zoll-Periskop-Telesensor mit 200 Megapixeln Auflösung und einer Blende von f/2.6. Zudem soll der Sensor von der CIPA 7.0-Bildstabilisierung (7-Stufen-Stabilisierung) profitieren. Optischer Zoom ist mit einer bis zu vierfachen Vergrösserung möglich. Es ist ausserdem das erste Huawei-Smartphone mit einem LOFIC-Sensor (Lateral Overflow Integration Capacitor) für die 50-Megapixel-Hauptkamera. Dieser Sensor unterstützt eine variable Blende von f/1.4–4.0 und optische Bildstabilisierung (OIS). Das dritte Modul auf der Rückseite ist eine 40-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera.

Im kleineren Bruder Pura 90 Pro gibt es eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit einem 1/1,28-Zoll-Sensor, einer variablen Blende von f/1.4 bis f/4.0 und optischer Bildstabilisierung (OIS). Zusätzlich gibt es ein 50-Megapixel-Teleobjektiv mit einer Blende von f/2.1 und vierfachem optischem Zoom sowie ein 12,5-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv.