Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
21. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

Huawei stellt die Pura-90-Serie mit zwei Smartphones vor

Mit dem Pura 90 Pro und dem Pura 90 Pro Max hat Huawei in seiner Heimat seine neuen Smartphone-Flaggschiffe präsentiert. Wie bei den Vorgängern liegt ein Schwerpunkt auf den leistungsstarken Kameras.

Das Huawei Pura 90 Pro Max

© Huawei

In China hat Huawei seine neue Pura-90-Serie mit zwei Modellen gezeigt. Ob und zu welchem Preis die Flaggschiffe auch nach Europa kommen, wurde noch nicht bekannt. Da die Vorgänger Pura 80 Pro und Pura 80 Ultra mit einiger Verspätung auch nach Deutschland kamen, könnten wir auch das Pura 90 Pro und das Pura 90 Pro Max hier sehen. In China beginnen die Preise für die neuen Geräte, die ab dem 29. April verfügbar sind, umgerechnet bei rund 690 Euro für das Pro und 810 Euro für das Pro Max.

Beide nutzen wegen des US-Embargos das hauseigene HarmonyOS als Betriebssystem und einen hauseigenen Kirin 9030S-Chipsatz, bei nicht ganz klar ist, ob auch 5G unterstützt wird. Auffällig sind die Farbverläufe der teilweise sehr bunten Rückseiten. Beim Akku bieten beide 6.000 mAh Kapazität und laden mit 100 Watt per Kabel oder 80 Watt drahtlos. Ebenfalls an Bord sind der Schutz vor Staub und Wasser gemäss IP68/69 und eine 13-Megapixel-Frontkamera. Das Pro hat ein OLED-Display mit 6,6 Zoll und maximal 120 Hz Bildwiederholrate, im Pro Max gibt es ein grösseres 6,9-Zoll-Display.

Ein Schwerpunkt sind traditionell die Kameras der Smartphones, die in einem dreieckigen Modul angeordnet sind. Das Pro Max hat einen sehr grossen 1/1,28-Zoll-Periskop-Telesensor mit 200 Megapixeln Auflösung und einer Blende von f/2.6. Zudem soll der Sensor von der CIPA 7.0-Bildstabilisierung (7-Stufen-Stabilisierung) profitieren. Optischer Zoom ist mit einer bis zu vierfachen Vergrösserung möglich. Es ist ausserdem das erste Huawei-Smartphone mit einem LOFIC-Sensor (Lateral Overflow Integration Capacitor) für die 50-Megapixel-Hauptkamera. Dieser Sensor unterstützt eine variable Blende von f/1.4–4.0 und optische Bildstabilisierung (OIS). Das dritte Modul auf der Rückseite ist eine 40-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera.

Im kleineren Bruder Pura 90 Pro gibt es eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit einem 1/1,28-Zoll-Sensor, einer variablen Blende von f/1.4 bis f/4.0 und optischer Bildstabilisierung (OIS). Zusätzlich gibt es ein 50-Megapixel-Teleobjektiv mit einer Blende von f/2.1 und vierfachem optischem Zoom sowie ein 12,5-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv.

Kommentare

Huawei
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
TV-Lizenznehmer der Marke Thomson meldet Insolvenz an
Die österreichische StreamView GmbH, die TV-Geräte unter den Markenlizenzen von Thomson und Nokia vertreibt, musste Insolvenz anmelden. Der Brand-Spezialist Established sucht offenbar bereits einen neuen Partner für die Nutzung der Marke Thomson.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
21. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Schweiz: Betrug oder Betrugsversuche auf dem Smartphone
In der Schweiz fühlen sich 79 % der Smartphone-Nutzer gut vor Betrug geschützt. Dennoch war bereits ein Drittel der Bevölkerung Opfer eines Betrugs oder mit einem Betrugsversuch konfrontiert, was deutlich macht, dass die Gefahr trotz eines hohen Sicherheitsgefühls nach wie vor sehr real ist.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Apr 2026
Mehr erfahren
News
John Ternus wird neuer Apple CEO
Nach 15 Jahren als CEO von Apple wird Tim Cook die Führung am 1. September an John Ternus abgeben. Cook bleibt Apple als Executive Chairman des Board of Directors erhalten.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
News
Phishing im Zusammenhang mit Verkäufen auf Ricardo.ch
Cyberkriminelle nutzen gezielt Verkaufsinserate auf Ricardo.ch, um Inserierende mit einer Kombination aus echten und gefälschten Nachrichten zu täuschen. Dabei versuchen sie, an die TWINT-Nummer und den TWINT-PIN der Betroffenen zu gelangen, um missbräuchliche Zahlungen vorzunehmen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare