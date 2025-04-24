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Johann Scheuerer
24. Apr 2025
Lesedauer 3 Min.

IT-Infrastruktur

IBM z17: Der erste Mainframe, der ganz für KI entwickelt wurde

IBM hat den z17 angekündigt, die nächste Generation des legendären Grossrechners des Unternehmens. Er ist laut IBM der erste Mainframe, der vollständig mit KI-Funktionen für das Hardware-, Software- und  Betriebssystem ausgestattet worden ist.

IBM hat seinen Grossrechner fit gemacht für die KI-Ara. Die Entwicklung dauerte fünf Jahre und führte zu über 300 Patentanmeldungen.

© (Quelle: IBM)

Angetrieben vom neuen IBM Telum II Prozessor erweitere er die Funktionalität des Systems über transaktionale KI-Funktionen hinaus, um neue Workloads zu ermöglichen.

Grossrechner fürs KI-Zeitalter

IBM erklärt in seiner Produktankündigung, es habe den neuen Mainframe entwickelt, „um KI in grossem Massstab neu zu definieren und Unternehmen in die Lage zu versetzen, 100 % ihrer Transaktionen in Echtzeit zu bewerten“. Die z17 steigere den geschäftlichen Mehrwert branchenübergreifend mit einer breiten Palette von mehr als 250 KI-Anwendungsfällen, wie die Minderung von Kreditrisiken, die Verwaltung von Chatbot-Diensten, die Unterstützung medizinischer Bildanalysen oder die Eindämmung von Einzelhandelskriminalität. Der z17 ermögliche es Unternehmen 50 Prozent mehr KI-Inferenzoperationen pro Tag zu verarbeiten als der z16.

Der z17 ist laut IBM das Ergebnis von fünf Jahren Design- und Entwicklungsarbeit, in denen mehr als 300 Patentanmeldungen beim US-Patent- und Markenamt eingereicht worden seien. Das neue System führe Multi-Modell KI-Funktionen und neue Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Daten und Tools ein, die KI nutzen. z17 sei ein System, das von Grund auf so konzipiert wurde, dass es sich vollständig in hybride Umgebungen integriere.

„Die Branche lernt schnell, dass KI nur so wertvoll ist wie die Infrastruktur, auf der sie läuft”, berichtet Ross Mauri, General Manager, IBM Z und LinuxONE, IBM. „Mit z17 bringen wir KI mit der Software, der Rechenleistung und dem Speicher in den Kern des Unternehmens, um KI schnell einsatzbereit zu machen. Darüber hinaus können Unternehmen ihre riesigen, ungenutzten Speicher an Unternehmensdaten auf sichere und kostengünstige Weise mit KI zusammenarbeiten lassen.”

IBM z17 soll  am 18. Juni 2025 allgemein verfügbar sein.

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Hardware
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