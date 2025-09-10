IFA 2025: Publikum stark, TK-Präsenz schwach

Nach fünf Tagen schliesst die IFA 2025 ihre Tore mit einer positiven Bilanz. 1'900 Aussteller aus 49 Ländern präsentierten ihre Produkte und Ideen, etwa 220'000 Besucherinnen und Besucher strömten in die Hallen. Damit behauptet die Messe ihre Position als internationale Plattform für Home- und Consumer-Technologien. Die Veranstalter sprechen von ausgebuchten Flächen, zusätzlicher internationaler Strahlkraft und einer spürbar erweiterten Medienresonanz.

Inhaltlich dominierte die Künstliche Intelligenz. Anders als frühere Branchentrends war KI nicht auf eine einzelne Halle begrenzt, sondern zog sich durch alle Bereiche: smarte Haushaltsgeräte, Smartphones, Fernseher und auch Robotik. Die Botschaft war klar – KI ist Alltag, nicht mehr Nische. Parallel setzte die Messe auf Nachhaltigkeit. Konzepte für Kreislaufwirtschaft, energieeffiziente Geräte und Reparierbarkeit waren in vielen Hallen präsent und gaben der IFA ein gesellschaftliches Leitmotiv, das über reine Produktschauen hinausgeht.

Neue Formate wie die IFA Innovation Awards oder der erstmals durchgeführte Retail Leaders Summit zielten darauf, das Profil der Messe zu erweitern. Während die Awards die Innovationskraft einzelner Produkte hervorhoben, sollte der Summit Entscheider aus Handel und Industrie zusammenbringen. Hinzu kamen spezielle Themenbereiche wie Beauty Hub, Gaming-Zonen und Mobility Track, die jüngere Zielgruppen ansprechen und den Erlebnischarakter verstärken.

Mehr Content, mehr Reichweite

Neben den klassischen Ausstellungsflächen spielte das begleitende Programm eine grössere Rolle als in den Vorjahren. So lockten etwa neue Keynote-Slots am Freitagnachmittag zusätzliches Publikum. Besonders stark wuchs das Creator Hub, das über 1'200 Influencer und Content-Produzenten nach Berlin zog. Für die Messe ist das ein doppelter Gewinn: Reichweite in sozialen Netzwerken und Nähe zu jüngeren Zielgruppen.