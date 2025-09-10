Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
10. Sep 2025
Lesedauer 4 Min.

Berlin

IFA 2025: Publikum stark, TK-Präsenz schwach

Mit 1'900 Ausstellern und rund 220'000 Besuchern meldet die IFA eine erfolgreiche Bilanz. KI, Nachhaltigkeit und neue Formate prägen die Messe – doch das Fernbleiben der Netzbetreiber bleibt ein auffälliges Signal.

Rund 220.000 Besucher zählte die IFA 2025

© (Quelle: IFA)

Nach fünf Tagen schliesst die IFA 2025 ihre Tore mit einer positiven Bilanz. 1'900 Aussteller aus 49 Ländern präsentierten ihre Produkte und Ideen, etwa 220'000 Besucherinnen und Besucher strömten in die Hallen. Damit behauptet die Messe ihre Position als internationale Plattform für Home- und Consumer-Technologien. Die Veranstalter sprechen von ausgebuchten Flächen, zusätzlicher internationaler Strahlkraft und einer spürbar erweiterten Medienresonanz.

Inhaltlich dominierte die Künstliche Intelligenz. Anders als frühere Branchentrends war KI nicht auf eine einzelne Halle begrenzt, sondern zog sich durch alle Bereiche: smarte Haushaltsgeräte, Smartphones, Fernseher und auch Robotik. Die Botschaft war klar – KI ist Alltag, nicht mehr Nische. Parallel setzte die Messe auf Nachhaltigkeit. Konzepte für Kreislaufwirtschaft, energieeffiziente Geräte und Reparierbarkeit waren in vielen Hallen präsent und gaben der IFA ein gesellschaftliches Leitmotiv, das über reine Produktschauen hinausgeht.

Neue Formate wie die IFA Innovation Awards oder der erstmals durchgeführte Retail Leaders Summit zielten darauf, das Profil der Messe zu erweitern. Während die Awards die Innovationskraft einzelner Produkte hervorhoben, sollte der Summit Entscheider aus Handel und Industrie zusammenbringen. Hinzu kamen spezielle Themenbereiche wie Beauty Hub, Gaming-Zonen und Mobility Track, die jüngere Zielgruppen ansprechen und den Erlebnischarakter verstärken.

Mehr Content, mehr Reichweite

Neben den klassischen Ausstellungsflächen spielte das begleitende Programm eine grössere Rolle als in den Vorjahren. So lockten etwa neue Keynote-Slots am Freitagnachmittag zusätzliches Publikum. Besonders stark wuchs das Creator Hub, das über 1'200 Influencer und Content-Produzenten nach Berlin zog. Für die Messe ist das ein doppelter Gewinn: Reichweite in sozialen Netzwerken und Nähe zu jüngeren Zielgruppen.

© Quelle: IFA

Trotz aller Dynamik bleibt eine Leerstelle: Die grossen Netzbetreiber waren erneut nicht vertreten. Weder Telekom noch Vodafone, Telefónica oder 1&1 nutzten die IFA zur Präsentation. Für den TK-Fachhandel ist das ein Verlust an Sichtbarkeit und direktem Austausch, auch wenn Gespräche mit Partnern abseits der Messe stattfinden. Die Abwesenheit wirft die Frage auf, ob die IFA für diesen Teil der Wertschöpfungskette noch die richtige Plattform ist oder ob sich die Netzbetreiber längst auf eigene Formate fokussieren.

Immerhin waren einige Hersteller vertreten: Samsung etwa nutzte die IFA für ein „Unpacked Event“ und zeigte das Galaxy S25 FE sowie neue Tablets der Reihe Tab S11. Auch chinesische Anbieter wie etwa ZTE setzten mit dem Nubia Air auf Produktpräsentationen. Damit bleibt die IFA Schaufenster für Gerätehersteller und Konsumelektronik, während Netz- und Tarifthemen weitgehend ausgeklammert bleiben.

Einordnung und Ausblick

Die IFA 2025 demonstriert, dass die Messe mehr ist als eine Aneinanderreihung von Produkten. Mit klaren Leitmotiven, neuen Formaten und einer breiteren inhaltlichen Aufstellung will sie zum Treffpunkt von Industrie, Handel, Medien und Publikum werden. Gleichzeitig zeigt sich, dass nicht alle Branchensegmente gleichermassen eingebunden sind. Für die TK-Branche liefert die Messe wichtige Impulse – etwa bei KI, Smart Home und Infrastruktur –, ersetzt aber nicht die speziellen Plattformen, auf denen Netz- und Tarifgeschäft entschieden wird.

Langfristig ist die Perspektive gesichert: Der Vertrag mit der Messe Berlin wurde bis 2034 verlängert. Für Aussteller und Besucher bedeutet das Planungssicherheit, und für Berlin bleibt die IFA ein Aushängeschild im internationalen Messekalender.

Inhalt

Kommentare

IFA
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare