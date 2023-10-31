Ikea lanciert neuen 3D-Raumplaner für zuhause

So funktioniert es

Man hat zwei Möglichkeiten. Erstens kann die Kundschaft mit ihrem Handy ein Weitwinkelbild ihres Zimmers aufnehmen und das Foto im Ikea-Profil speichern. Anschliessend stöbert man im Ikea-Sortiment und platziert die Möbel im virtuellen Wohnraum. Zur Verfügung stehen Möbelstücke, Accessoires, Wanddekorationen oder Teppiche. Die Ikea-Produkte werden im richtigen Massstab dargestellt und passen sich fotorealistisch an die Raumbeleuchtung an.

Funfact: Aufräumen sei nicht nötig, denn mit der Möbelradierer-Funktion soll sich der ganze Raum leer räumen oder einzelne Gegenstände digital radieren lasen.

Zweitens kann man interaktive 3D-Ausstellungsräume einrichten, falls man seine eigenen Wohnräume nicht scannen möchte. Man kann aus einer Galerie von mehr als 50 interaktiven Ausstellungsräumen auswählen. Darunter sind Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer oder Home-Office-Arbeitsplätze. Anschliessend können Nutzerinnen und Nutzer nach Belieben Produkte einfügen, bewegen, drehen, aufhängen oder entfernen. Die Auswahl an Ausstellungsräumen werde kontinuierlich erweitert.

Nachdem man den Raum nach seinen Vorstellungen gestaltet hat, kann man die Entwürfe speichern, mit Familie oder Freunden teilen oder auf Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Will man das Raumdesign in die Realität umsetzen, kann man einzelne Produkte oder die komplette Raumeinrichtung in den Warenkorb legen und online bestellen. Alternativ kann man sie auf die Merkliste der App setzen und sie im nächsten Ikea-Einrichtungshaus kaufen.