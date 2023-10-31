Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
31. Okt 2023
Lesedauer 3 Min.

«IKEA Kreativ»

Ikea lanciert neuen 3D-Raumplaner für zuhause

Ikea führt mit «Kreativ» einen Raumplaner ein, der es mithilfe von Künstlicher Intelligenz ermöglicht, die eigenen Wohnräume zu erfassen und mit Ikea-Produkten zu gestalten.

So sieht der 3D-Raumplaner aus - auf dem Smartphone oder Laptop

© (Quelle: Inter IKEA Systems B.V.)

Es ist nicht immer leicht, sich vorzustellen, wie das Zuhause am Ende – wenn alle Möbel aufgebaut sind und an ihrem Platz stehen – wirken wird. Damit man sich besser vorstellen kann, wie gut einzelne Möbelstücke zusammenpassen, veröffentlicht Ikea nun den 3D-Raumplaner «Kreativ». Damit können Kundinnen und Kunden ihr Daheim lebensecht und einfach mit dem Smartphone oder Computer erkunden und ihre Raumgestaltung visualisieren. «Mit IKEA Kreativ schaffen wir ein interaktives Erlebnis, bei dem die Menschen die Inspiration der IKEA Einrichtungshäuser mit wenigen Klicks in ihren eigenen Wänden erleben», freut sich Thomas Pukljak, Country Home Furnishing & Retail Design Manager in einer Mitteilung.

Der 3D-Raumplaner nutzt moderne 3D-Technologie sowie Künstliche Intelligenz (KI), wie sie etwa bei selbstfahrenden Autos zum Einsatz komme, heisst es im Communiqué. Ikea «Kreativ» ist ab sofort in der Ikea-App oder auf ikea.ch verfügbar.

Ikea Kreativ auf dem Desktop

 © Quelle: Inter IKEA Systems B.V.

So funktioniert es

Man hat zwei Möglichkeiten. Erstens kann die Kundschaft mit ihrem Handy ein Weitwinkelbild ihres Zimmers aufnehmen und das Foto im Ikea-Profil speichern. Anschliessend stöbert man im Ikea-Sortiment und platziert die Möbel im virtuellen Wohnraum. Zur Verfügung stehen Möbelstücke, Accessoires, Wanddekorationen oder Teppiche. Die Ikea-Produkte werden im richtigen Massstab dargestellt und passen sich fotorealistisch an die Raumbeleuchtung an.

Funfact: Aufräumen sei nicht nötig, denn mit der Möbelradierer-Funktion soll sich der ganze Raum leer räumen oder einzelne Gegenstände digital radieren lasen.

Zweitens kann man interaktive 3D-Ausstellungsräume einrichten, falls man seine eigenen Wohnräume nicht scannen möchte. Man kann aus einer Galerie von mehr als 50 interaktiven Ausstellungsräumen auswählen. Darunter sind Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer oder Home-Office-Arbeitsplätze. Anschliessend können Nutzerinnen und Nutzer nach Belieben Produkte einfügen, bewegen, drehen, aufhängen oder entfernen. Die Auswahl an Ausstellungsräumen werde kontinuierlich erweitert.

Nachdem man den Raum nach seinen Vorstellungen gestaltet hat, kann man die Entwürfe speichern, mit Familie oder Freunden teilen oder auf Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Will man das Raumdesign in die Realität umsetzen, kann man einzelne Produkte oder die komplette Raumeinrichtung in den Warenkorb legen und online bestellen. Alternativ kann man sie auf die Merkliste der App setzen und sie im nächsten Ikea-Einrichtungshaus kaufen.

Kommentare

Ikea Künstliche Intelligenz KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare