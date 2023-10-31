«IKEA Kreativ»
Ikea lanciert neuen 3D-Raumplaner für zuhause
Es ist nicht immer leicht, sich vorzustellen, wie das Zuhause am Ende – wenn alle Möbel aufgebaut sind und an ihrem Platz stehen – wirken wird. Damit man sich besser vorstellen kann, wie gut einzelne Möbelstücke zusammenpassen, veröffentlicht Ikea nun den 3D-Raumplaner «Kreativ». Damit können Kundinnen und Kunden ihr Daheim lebensecht und einfach mit dem Smartphone oder Computer erkunden und ihre Raumgestaltung visualisieren. «Mit IKEA Kreativ schaffen wir ein interaktives Erlebnis, bei dem die Menschen die Inspiration der IKEA Einrichtungshäuser mit wenigen Klicks in ihren eigenen Wänden erleben», freut sich Thomas Pukljak, Country Home Furnishing & Retail Design Manager in einer Mitteilung.
Der 3D-Raumplaner nutzt moderne 3D-Technologie sowie Künstliche Intelligenz (KI), wie sie etwa bei selbstfahrenden Autos zum Einsatz komme, heisst es im Communiqué. Ikea «Kreativ» ist ab sofort in der Ikea-App oder auf ikea.ch verfügbar.
So funktioniert es
Man hat zwei Möglichkeiten. Erstens kann die Kundschaft mit ihrem Handy ein Weitwinkelbild ihres Zimmers aufnehmen und das Foto im Ikea-Profil speichern. Anschliessend stöbert man im Ikea-Sortiment und platziert die Möbel im virtuellen Wohnraum. Zur Verfügung stehen Möbelstücke, Accessoires, Wanddekorationen oder Teppiche. Die Ikea-Produkte werden im richtigen Massstab dargestellt und passen sich fotorealistisch an die Raumbeleuchtung an.
Funfact: Aufräumen sei nicht nötig, denn mit der Möbelradierer-Funktion soll sich der ganze Raum leer räumen oder einzelne Gegenstände digital radieren lasen.
Zweitens kann man interaktive 3D-Ausstellungsräume einrichten, falls man seine eigenen Wohnräume nicht scannen möchte. Man kann aus einer Galerie von mehr als 50 interaktiven Ausstellungsräumen auswählen. Darunter sind Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer oder Home-Office-Arbeitsplätze. Anschliessend können Nutzerinnen und Nutzer nach Belieben Produkte einfügen, bewegen, drehen, aufhängen oder entfernen. Die Auswahl an Ausstellungsräumen werde kontinuierlich erweitert.
Nachdem man den Raum nach seinen Vorstellungen gestaltet hat, kann man die Entwürfe speichern, mit Familie oder Freunden teilen oder auf Social-Media-Plattformen veröffentlichen. Will man das Raumdesign in die Realität umsetzen, kann man einzelne Produkte oder die komplette Raumeinrichtung in den Warenkorb legen und online bestellen. Alternativ kann man sie auf die Merkliste der App setzen und sie im nächsten Ikea-Einrichtungshaus kaufen.
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