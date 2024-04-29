Im PCtipp-Interview: HPs Druckerpläne für die Schweiz

Preiswert im Verbrauch, extrem vielseitig bei den Funktionen: HP will mit seinen neuen Druckermodellen dem Schweizer Druckmarkt einen neuen Anstrich verpassen. Dazu stellt der Printing-Spezialist gleich vier OfficeJet-Pro-Modelle aufs Mal vor: namentlich die Varianten OffceJet Pro 8122e, 9120e, 9132e und 9730e. Ihr gemeinsamer Nenner: Alle drucken mit Tinte. Und das, dank der Flatrate-Kompatibilität zu HPs «Instant Ink», auch noch zu einem monatlichen Festpreis - wenn gewünscht. Daneben lanciert der Hersteller auch den All-in-One LaserJet Pro 9330 mit Laserdruck-Technologie. PCtipp hat alle Infos!

Grosser PCtipp-HP-Webcast

Hier gehts direkt zur Meldung in Textform. Noch mehr detaillierte Infos erfahren Sie hingegen im folgenden grossen PCtipp-HP-Webcast-Interview. Wir stellen zusammen mit HP die fünf brandneuen Modelle und die Tinten-Flatrate vor und zeigen, was es damit auf sich hat. Plus: spannende FAQ im Anschluss, bei der sich Alles rund ums Drucken dreht.