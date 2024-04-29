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Daniel Bader
29. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.

Mit Tinte, Toner und Tiefpreis-Flatrate

Im PCtipp-Interview: HPs Druckerpläne für die Schweiz

HPs Druckeroffensive für 2024 beinhaltet vier neue OfficeJet-Pro-, ein LaserJet-Pro-Modell und mit «Instant Ink» eine vielseitige Tinten-Flatrate. Ihr Drucker-Chef Michael Schmocker steht PCtipp im grossen Webcast-Interview Rede und Antwort.

HPs Printing-Chef Michael Schmocker (rechts) im PCtipp-Interview

© (Quelle: PCtipp)

Preiswert im Verbrauch, extrem vielseitig bei den Funktionen: HP will mit seinen neuen Druckermodellen dem Schweizer Druckmarkt einen neuen Anstrich verpassen. Dazu stellt der Printing-Spezialist gleich vier OfficeJet-Pro-Modelle aufs Mal vor: namentlich die Varianten OffceJet Pro 8122e, 9120e, 9132e und 9730e. Ihr gemeinsamer Nenner: Alle drucken mit Tinte. Und das, dank der Flatrate-Kompatibilität zu HPs «Instant Ink», auch noch zu einem monatlichen Festpreis - wenn gewünscht. Daneben lanciert der Hersteller auch den All-in-One LaserJet Pro 9330 mit Laserdruck-Technologie. PCtipp hat alle Infos!

Grosser PCtipp-HP-Webcast

Hier gehts direkt zur Meldung in Textform. Noch mehr detaillierte Infos erfahren Sie hingegen im folgenden grossen PCtipp-HP-Webcast-Interview. Wir stellen zusammen mit HP die fünf brandneuen Modelle und die Tinten-Flatrate vor und zeigen, was es damit auf sich hat. Plus: spannende FAQ im Anschluss, bei der sich Alles rund ums Drucken dreht.

▬ Inhalt ▬▬▬

0:48 Vorstellung, Highlights und Praxis: HP OfficeJet Pro 8122e

7:14 Vorstellung, Highlights und Praxis: HP OfficeJet Pro 9120e

11:51 Vorstellung, Highlights und Praxis: HP OfficeJet Pro 9132e

15:35 Vorstellung, Highlights und Praxis: HP LaserJet Pro 9330

17:42 Benefit und Preismodelle: Tinten-Flatrate HP «Instant Ink»

20:52 Vorstellung, Highlights und Praxis: HP OfficeJet Pro 9730e

22:29 FAQs und Fragen rund ums Drucken und Verbrauchsmaterial

33:32 Fazit

▬ Social Media ▬▬▬

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