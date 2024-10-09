Infomaniak lanciert Schweizer KI-Plattform für sensible Unternehmensdaten

Die KI-Plattform von Infomaniak bietet fortwährend die leistungsstärksten Open-Source-Modelle des Marktes (LLM, Sprachtranskription, Bildgenerierung usw.). Dieser nach Verbrauch abgerechnete Dienst geht laut eigenen Angabenb mit einmalig günstigen Tarifen einher.

Unabhängige KI-Dienste

Die KI-Plattform von Infomaniak gewährleistet die Sicherheit sensibler Daten unter Einhaltung der schweizerischen und europäischen Rechtsvorschriften. Alle ausgetauschten Daten werden ausschliesslich für die unmittelbaren Bedürfnisse der Nutzer verwendet, und Anfragen werden weder gespeichert noch protokolliert. Daten zirkulieren nur innerhalb der Schweizer Cloud-Infrastrukturen von Infomaniak, sodass vollständige Vertraulichkeit gewährleistet ist. Darüber hinaus bieten Open-Source-KI-Modelle vollständige Transparenz, sodass Ingenieure weltweit Algorithmen und Trainingssätze überprüfen können.

Für die allgemeine Öffentlichkeit, Unternehmen und Entwickler

Um loszulegen, müssen Sie lediglich AI-Tools über infomaniak.com bestellen. Der Dienst kann mit einer Million kostenlosen Credits einen Monat lang unverbindlich getestet werden.

Die KI-Dienste von Infomaniak sind auf drei Arten nutzbar:

Über die Web App: funktioniert ähnlich wie ChatGPT. Es genügt, AI Tools über das Dashboard ksuite.infomaniak.com zu öffnen, eine beliebige KI zu wählen und Anfragen einzugeben. Der Chatbot von Infomaniak ermöglicht, benutzerdefinierte Chat-Agenten zu erstellen, Audiodateien zu transkribieren und hochauflösende Bilder in einem beliebigen Format (Querformat, Hochformat, quadratisches Format) zu generieren.

Über die API: Entwickler*innen und Unternehmen können beliebige KI-Modelle in ihre Anwendungen und Arbeitsumgebungen integrieren. Um die Migration zu vereinfachen, sind die von Infomaniak bereitgestellten Modelle mit den OpenAI-Standards kompatibel.

In beiden Fällen wird der Dienst verbrauchsgenau mit Tarifen abgerechnet, die unter den wichtigsten Mitbewerbern liegen.

Die KI von Infomaniak ist ebenfalls in die Collaboration-Suite kSuite integriert, die alle Online-Produktivitätstools umfasst. So beinhaltet der Instant-Messaging-Dienst kChat eine unabhängige Alternative zu ChatGPT für die Erledigung täglicher Aufgaben. Darüber hinaus ermöglicht der Mail-Service per Mausklick, E-Mails zu verfassen, zu beantworten und zu verbessern – bei vollständigem Datenschutz.