Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Wolfgang Kempkens, pte
19. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Augmented-Reality-Headset

Informatiker bestellen Kaffee mit ihren Füssen

Informatiker Daniel Vogel von der University of Waterloo hat eine Software zur Kaffeebestellung mit den Füssen entwickelt. Eine bestimmte Bewegung mit den Füssen während des normalen Gehens wird somit als Befehl für ein Gerät interpretiert.

Kaffee einfach beim Gehen bestellen: AR-Technologie macht es möglich .

© (Quelle: youtube.com)

Dazu ist es nötig, dass der Nutzer ein AR-Headset trägt.

Füsse übernehmen Kontrolle

"Es gibt eine lange Geschichte der Verwendung von Füssen zur Steuerung von Maschinen", ergänzt Informatiker Ching-Yi Tsai von der Princeton University ,der zeitweise als Gastwissenschaftler in Waterloo gearbeitet hat. Als Beispiel nennt er die Pedale im Auto. "Aber es wurde bisher nur sehr wenig darüber geforscht, Fussbewegungen als Eingabebefehle für ein Gerät zu verwenden", meint der Wissenschaftler.

Das hat er gemeinsam mit Vogel nun nachgeholt. Die beiden Informatiker rekrutierten 22 Freiwillige, die Fussbewegungen testen sollten, die als Steuerbefehle geeignet schienen. Sie mussten sie nach Durchführbarkeit, Kompatibilität mit normalem Gehen und gesellschaftlicher Akzeptanz bewerten. Die Fussgesten sollten so unauffällig wie möglich sein. "Wir wollten nicht, dass sich die Benutzer wie jemand aus Monty Pythons Ministerium für alberne Gehweisen fühlen" so Vogel.

Erkennungsquote 92 Prozent

Sieben Fussbewegungen kristallisierten sich heraus. Die Probanden nutzten sie, um einen Musik-Player zu bedienen, Kaffee zu bestellen und Anrufe entgegenzunehmen. Die Erkennungsquote lag bei 92 Prozent. "Wir sind noch nicht an einem Punkt angelangt, an dem AR-Headsets weitverbreitet sind. Aber unsere Entwicklung zeigt, dass diese Eingabemöglichkeit, wenn diese Headsets Standard sind, sehr gefragt sein wird", verdeutlicht Tsai abschliessend. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Forschung Augmented Reality
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare