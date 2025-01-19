Informatiker bestellen Kaffee mit ihren Füssen

Dazu ist es nötig, dass der Nutzer ein AR-Headset trägt.

Füsse übernehmen Kontrolle

"Es gibt eine lange Geschichte der Verwendung von Füssen zur Steuerung von Maschinen", ergänzt Informatiker Ching-Yi Tsai von der Princeton University ,der zeitweise als Gastwissenschaftler in Waterloo gearbeitet hat. Als Beispiel nennt er die Pedale im Auto. "Aber es wurde bisher nur sehr wenig darüber geforscht, Fussbewegungen als Eingabebefehle für ein Gerät zu verwenden", meint der Wissenschaftler.

Das hat er gemeinsam mit Vogel nun nachgeholt. Die beiden Informatiker rekrutierten 22 Freiwillige, die Fussbewegungen testen sollten, die als Steuerbefehle geeignet schienen. Sie mussten sie nach Durchführbarkeit, Kompatibilität mit normalem Gehen und gesellschaftlicher Akzeptanz bewerten. Die Fussgesten sollten so unauffällig wie möglich sein. "Wir wollten nicht, dass sich die Benutzer wie jemand aus Monty Pythons Ministerium für alberne Gehweisen fühlen" so Vogel.

Erkennungsquote 92 Prozent

Sieben Fussbewegungen kristallisierten sich heraus. Die Probanden nutzten sie, um einen Musik-Player zu bedienen, Kaffee zu bestellen und Anrufe entgegenzunehmen. Die Erkennungsquote lag bei 92 Prozent. "Wir sind noch nicht an einem Punkt angelangt, an dem AR-Headsets weitverbreitet sind. Aber unsere Entwicklung zeigt, dass diese Eingabemöglichkeit, wenn diese Headsets Standard sind, sehr gefragt sein wird", verdeutlicht Tsai abschliessend. (pressetext.com)