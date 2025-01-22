IT-Ausgaben steigen 2025 auf 5,61 Bio. Dollar

Verzerrte Ausgaben

Die steigenden Ausgaben sind jedoch nicht auf natürliches Wachstum zurückzuführen: "Während die Budgets für CIOs steigen, wird ein erheblicher Teil davon lediglich die Preiserhöhungen bei ihren wiederkehrenden Ausgaben ausgleichen", so Gartner-Analyst John-David Lovelock.

2025 werden demnach die nominalen Ausgaben im Vergleich zu den realen IT-Ausgaben verzerrt sein. Preiserhöhungen kompensierten das Budgetwachstum entweder teilweise oder vollständig. "In allen Hauptkategorien spiegeln sich die unerwartet höheren Preise wider, was die CIOs dazu veranlasst, ihre tatsächlichen Budgeterwartungen nach unten zu korrigieren."

KI sehr kostenintensiv

Laut der Gartner-Prognose werden Segmente wie Systeme für Rechenzentren, Geräte und Software 2025 ein zweistelliges Wachstum verzeichnen, was vor allem auf Hardware-Upgrades im Zusammenhang mit generativer KI zurückzuführen ist. Diese aufgerüsteten Segmente würden sich jedoch, selbst mit neuer Hardware, in ihrer Funktionalität nicht wesentlich verändern. (pressetext.com)